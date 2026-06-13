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ANS REAGOVAO NA BRUTALNE PRETNJE GORANA JEŠIĆA: Nedopustivo je da bilo ko sebi daje za pravo da targetira medije i njihove zaposlene samo zato što mu se ne dopada njihov program ili uređivačka politika

Izvor: Pink.rs, Foto: Beta/Dragan Gojić ||

ANS najoštrije osuđuje brutalne pretnje Gorana Ješića televiziji Arena Sport.


Ješićev poziv na „sravnjivanje sa zemljom“ jednog medija predstavlja skandalozan napad na slobodu medija i otvoreni pokušaj zastrašivanja novinara.

Zahtevamo da se Ješić javno izvini i snosi punu odgovornost za izgovorene pretnje. Nedopustivo je da bilo ko sebi daje za pravo da targetira medije i njihove zaposlene samo zato što mu se ne dopada njihov program ili uređivačka politika.

Zahtevamo da se Ješić javno izvini i snosi punu odgovornost za izgovorene pretnje. Nedopustivo je da bilo ko sebi daje za pravo da targetira medije i njihove zaposlene samo zato što mu se ne dopada njihov program ili uređivačka politika.

Autor: D.Bošković

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