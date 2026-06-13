ANS REAGOVAO NA BRUTALNE PRETNJE GORANA JEŠIĆA: Nedopustivo je da bilo ko sebi daje za pravo da targetira medije i njihove zaposlene samo zato što mu se ne dopada njihov program ili uređivačka politika

ANS najoštrije osuđuje brutalne pretnje Gorana Ješića televiziji Arena Sport.



Ješićev poziv na „sravnjivanje sa zemljom“ jednog medija predstavlja skandalozan napad na slobodu medija i otvoreni pokušaj zastrašivanja novinara.

Zahtevamo da se Ješić javno izvini i snosi punu odgovornost za izgovorene pretnje. Nedopustivo je da bilo ko sebi daje za pravo da targetira medije i njihove zaposlene samo zato što mu se ne dopada njihov program ili uređivačka politika.

Zahtevamo da se Ješić javno izvini i snosi punu odgovornost za izgovorene pretnje. Nedopustivo je da bilo ko sebi daje za pravo da targetira medije i njihove zaposlene samo zato što mu se ne dopada njihov program ili uređivačka politika.

Autor: D.Bošković