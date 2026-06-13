Milićević: Srpska zajednica u Velikoj Britaniji važan deo našeg nacionalnog bića

Tribina "Istinom za Srbiju" održana je Ambasadi Srbije u Londonu, a ministar zadužen da prati stanje, predlaže mere i učestvuje u koordinaciji aktivnosti u oblasti odnosa Srbije sa dijasporom Đorđe Milićević izjavio je da je srpska zajednica u Velikoj Britaniji važan deo našeg nacionalnog bića i da Srbija okuplja svoj narod, kao i da istinu o Srbiji svi treba da čuvaju dostojanstveno, odgovorno i jedinstveno.

"Srbija je naša zajednička kuća, bez obzira na to gde živimo. Ono što nas okuplja jeste svest o pripadnosti istom narodu, istom jeziku, istoj kulturi i istom istorijskom pamćenju. Zato je važno da istinu o Srbiji čuvamo dostojanstveno, odgovorno i jedinstveno", poručio je Milićević.

U saopštenju kabineta Milićevića navodi se da je ova tribina održana upravo u organizaciji Kabineta ministra Milićevića, kao i da su na njoj pored ministra učestvovali i profesori Branko Rakić Nina Kršljanin, istaknuti istoričari Aleksandar Rastović i Mile Bjelajac, kao i ambasador Srbije u Ujedinjenom Kraljevstvu Goran Aleksić.

Tribina je okupila predstavnike srpske zajednice u Londonu i Velikoj Britaniji, sa ciljem da se razgovara o značaju očuvanja istorijskog pamćenja, nacionalnog identiteta i veza Srbije sa svojim narodom u rasejanju.

Milićević je naglasio da srpski narod, kroz istoriju kao i danas, može imati različita politička gledišta, različita iskustva i različite vizije, ali da postoje teme koje moraju biti iznad svake razlike.

"Možemo različito misliti o mnogim političkim pitanjima, možemo imati različita iskustva i različite poglede na pojedine istorijske periode, ali jedna stvar mora da nas okupi — istina o Srbiji i budućnost Srbije i srpskog naroda. Oko toga ne sme biti podela i drago mi je da ova poruka nailazi na snažnu podršku svih vas koji ste večeras ovde", rekao je Milićević.

On je ocenio da je cilj tribine da se, kroz razgovor sa našim ljudima u inostranstvu, dodatno osnaži svest o značaju očuvanja srpskog identiteta, kulture, jezika i istorijske istine.

"Istina o Srbiji nije pitanje jedne vlasti, jedne generacije ili jednog političkog trenutka. To je pitanje našeg dostojanstva, našeg pamćenja i naše obaveze prema onima koji su pre nas stvarali, branili i čuvali Srbiju", naveo je Milićević.

Ministar se zahvalio predstavnicima srpske zajednice u Velikoj Britaniji na očuvanju veza sa maticom i poručio da će Srbija nastaviti da jača saradnju sa svojim narodom u rasejanju.

"Naš cilj je da Srbija bude prisutna svuda gde živi naš narod. Da razgovaramo, da se slušamo i da zajedno čuvamo ono što nas povezuje - ime, jezik, veru, kulturu, pamćenje i ljubav prema Srbiji", zaključio je Milićević.

Autor: Marija Radić