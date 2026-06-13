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Milićević: Srpska zajednica u Velikoj Britaniji važan deo našeg nacionalnog bića

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug/Ambasada Republike Srbije u Londonu ||

Tribina "Istinom za Srbiju" održana je Ambasadi Srbije u Londonu, a ministar zadužen da prati stanje, predlaže mere i učestvuje u koordinaciji aktivnosti u oblasti odnosa Srbije sa dijasporom Đorđe Milićević izjavio je da je srpska zajednica u Velikoj Britaniji važan deo našeg nacionalnog bića i da Srbija okuplja svoj narod, kao i da istinu o Srbiji svi treba da čuvaju dostojanstveno, odgovorno i jedinstveno.

"Srbija je naša zajednička kuća, bez obzira na to gde živimo. Ono što nas okuplja jeste svest o pripadnosti istom narodu, istom jeziku, istoj kulturi i istom istorijskom pamćenju. Zato je važno da istinu o Srbiji čuvamo dostojanstveno, odgovorno i jedinstveno", poručio je Milićević.

U saopštenju kabineta Milićevića navodi se da je ova tribina održana upravo u organizaciji Kabineta ministra Milićevića, kao i da su na njoj pored ministra učestvovali i profesori Branko Rakić Nina Kršljanin, istaknuti istoričari Aleksandar Rastović i Mile Bjelajac, kao i ambasador Srbije u Ujedinjenom Kraljevstvu Goran Aleksić.

Foto: Tanjug/Ambasada Republike Srbije u Londonu

Tribina je okupila predstavnike srpske zajednice u Londonu i Velikoj Britaniji, sa ciljem da se razgovara o značaju očuvanja istorijskog pamćenja, nacionalnog identiteta i veza Srbije sa svojim narodom u rasejanju.

Milićević je naglasio da srpski narod, kroz istoriju kao i danas, može imati različita politička gledišta, različita iskustva i različite vizije, ali da postoje teme koje moraju biti iznad svake razlike.

"Možemo različito misliti o mnogim političkim pitanjima, možemo imati različita iskustva i različite poglede na pojedine istorijske periode, ali jedna stvar mora da nas okupi — istina o Srbiji i budućnost Srbije i srpskog naroda. Oko toga ne sme biti podela i drago mi je da ova poruka nailazi na snažnu podršku svih vas koji ste večeras ovde", rekao je Milićević.

Foto: Tanjug/Ambasada Republike Srbije u Londonu

On je ocenio da je cilj tribine da se, kroz razgovor sa našim ljudima u inostranstvu, dodatno osnaži svest o značaju očuvanja srpskog identiteta, kulture, jezika i istorijske istine.

"Istina o Srbiji nije pitanje jedne vlasti, jedne generacije ili jednog političkog trenutka. To je pitanje našeg dostojanstva, našeg pamćenja i naše obaveze prema onima koji su pre nas stvarali, branili i čuvali Srbiju", naveo je Milićević.

Ministar se zahvalio predstavnicima srpske zajednice u Velikoj Britaniji na očuvanju veza sa maticom i poručio da će Srbija nastaviti da jača saradnju sa svojim narodom u rasejanju.

Foto: Tanjug/Ambasada Republike Srbije u Londonu

"Naš cilj je da Srbija bude prisutna svuda gde živi naš narod. Da razgovaramo, da se slušamo i da zajedno čuvamo ono što nas povezuje - ime, jezik, veru, kulturu, pamćenje i ljubav prema Srbiji", zaključio je Milićević.

Autor: Marija Radić

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