Mihajlović za Pink o situaciji sa NIS-om i novim detaljima: Građani Srbije ne treba da brinu, država je finansijski potentna i spremna za svaki epilog priče

Mađarska naftna kompanija MOL Plc. zvanično je potvrdila da je uspešno okončala pregovore sa Vladom Republike Srbije u vezi sa zaključivanjem akcionarskog sporazuma za sticanje većinskog udela u kompaniji Naftna industrija Srbije.

Prema postignutom dogovoru, ukoliko ruski "Gaspromnjeft" finalizuje prodaju svog udela od 56,15 odsto kompaniji MOL, Republika Srbija će kupiti dodatnih pet odsto akcija NIS-a. Ova transakcija zahteva i zvanično odobrenje američke Kancelarije za kontrolu strane imovine (OFAC).

- Imamo napretke. Dobro je da su se Mol i Srbija dogovorili. Detalje ćemo videti, investicioni plan, socijalni program. Čekamo najvažnije, da li će ruska strana da proda svoj deo. Mol je dobra kompanija, Rusija nikada nije rekla da ne želi Mol kao partnera. To je sada najvažnije. Nisam sumnjala u Srbiju, ali ono što je važno. Sve radi, funkcioniše, sve radi i sve imamo. Treba da znamo uvek ima alternative. Ako Rusija neće Mol, imamo drugog. Srbija je još prole godine odvojila novac za kupovinu. Finansijski smo potentni, ali je loptica na Ruskoj strani. Ona želi da zadrži svoj uticaj - priča Mihajlović.

Svakog petka se utvrđuju cene goriva, berza je sada niža. Hormuškim moreuzom prolazi neka nafta, olakšava se to, ali je situacija i dalje tanka. Razgovora između SAD i Irana nema... Puno se zarađuje, neke kompanije uzimaju veliki novac. Ono što se promenilo je to da su SAD najveći izvoncici sirove nafte. Oko 20 miliona barela dnevno. Oni su na tome godinama radili, i sada su ovim ratovima, samo napredovali, navela je Mihajlović.

- Što se tiče gasa, sve nam je nešto po malo, i ta tri meseca koja su sada dogovorena je početak naše grejne sezone. Da li ćemo za 3 meseca ponovo imati produžen rok? Da smo ostali na jednom gasovodu, Srbija od 2022. do 2025. ne bi stigla da napravi gasovod - podsetila je Mihajlović.

Autor: D.Bošković