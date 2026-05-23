'Ušli smo u završnu fazu' MOL se hitno oglasio o prodaji NIS-a nakon odluke Vašingtona

Mađarska naftna kompanija MOL Group objavila je večeras da je od Kancelarije za kontrolu strane imovine Ministarstva finansija SAD (OFAC) dobila zvaničnu licencu za nastavak pregovora o kupovini većinskog vlasničkog udela u kompaniji NIS do 6. juna 2026. godine i navela da određeni uslovi treba da budu dogovoreni u narednim nedeljama.

Predsednik i generalni direktor MOL grupe Žolt Hernadi izjavio je da su tokom prethodnih meseci vođeni intenzivni razgovori sa svim ključnim zainteresovanim stranama u transakciji sa NIS-om i da je postignut značajan napredak, navedeno je u saopštenju kompanije koje je objavljeno na sajtu Budimpeštanske berze.

"Ušli smo u završnu fazu ovih veoma složenih pregovora. Optimistični smo, međutim, određeni uslovi tek treba da budu finalizovani u narednim nedeljama. I dalje verujemo da bi transakcija koristila svim uključenim stranama i doprinela dugoročnoj bezbednosti snabdevanja regiona uopšte, a posebno Srbije", rekao je Hernadi.

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović saopštila je ranije večeras da je država Srbija obaveštena da je MOL dobio još dve nedelje da završi pregovore sa Gaspromnjeftom o kupovini ruskog udela u Naftnoj industriji Srbije, odnosno do 6. juna.

Američka administracija je ranije odobrila licencu za pregovore o promeni vlasništva u NIS-u do 22. maja.

Kancelarija za kontrolu strane imovine (OFAC) američkog Ministarstva finansija produžila je 17. aprila licencu za rad Naftnoj industriji Srbije do 16. juna.

Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je u četvrtak da država Srbija pregovara sa svima i da ima više opcija.

"Naći ćemo rešenje. Imamo više opcija. Radimo i sa Amerikancima. Počeli smo određene poruke da dobijamo i od ruske strane, ali videćemo kako stvari idu", rekao je Vučić i poručio građanima da ne treba da brinu.

MOL Grupa je 19. januara saopštila da je potpisala glavne odredbe obavezujućeg okvirnog sporazuma sa kompanijom Gaspromnjeft o kupovini udela od 56,15 odsto u srpskoj kompaniji Naftna industrija Srbije (NIS).

MOL Grupa, kako je tada navedeno, u pregovorima i sa nacionalnom naftnom kompanijom Ujedinjenih Arapskih Emirata - ADNOK o njenom ulasku u vlasničku strukturu NIS-a kao manjinskog akcionara.

SAD su uvele sankcije NIS-u 9. oktobra 2025. godine zbog većinskog ruskog vlasništva

Da bi se obavila kupovina ruskog udela u NIS-u neophodna je saglasnost američke kancelarije OFAC.

Autor: S.M.