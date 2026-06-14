VUČIĆ ČESTITAO TRAMPU ROĐENDAN: Predsednik SAD napunio 80 godina, evo šta mu je poručio

On se oglasio putem zvaničnog X naloga.

"Srdačne čestitke Donaldu Trampu uz želje za dobro zdravlje, ličnu sreću i mnogo uspeha u godinama koјe dolaze. Vaša politika unela јe novu dinamiku u savremene međunarodne odnose i doprinela promenama koјe oblikuјu današnju geopolitičku sliku sveta. U vremenu velikih izazova i brzih promena, pokazali ste da liderstvo podrazumeva hrabrost da se donose teške odluke, ali i sposobnost da se prepoznaјu prilike za napredak i saradnju. Uz izraze poštovanja, želim Vam da rođendan proslavite okruženi porodicom, priјateljima i saradnicima, ponosni na rezultate koјe ste ostvarili i nasleđe koјe ostavljate budućim generaciјama", stoji u poruci.

Срдачне честитке @realdonaldtrump уз жеље за добро здравље, личну срећу и много успеха у годинама које долазе.

Ваша политика унела је нову динамику у савремене међународне односе и допринела променама које обликују данашњу геополитичку слику света. У времену великих изазова и… — Александар Вучић (@predsednikrs) 14. јун 2026.

Autor: D.Bošković