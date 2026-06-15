FOTOGRAFIJA SVE GOVORI: Pogledajte razliku između predsednika Vučića i političara Đokića

Prethodnih dana veliku pažnju u medijima izazvalo je ponašanje političara Vladana Đokića, koji je uslikan u manastiru Hilandar, što je izazvalo brojne kritike javnosti.
Sada se na društvenim mrežama pojavila fotografija koja, prema navodima korisnika, najbolje pokazuje razliku između političara Đokića i predsednika Srbije, Aleksandra Vučića.
15. јун 2026.
Dok predsednik u ovoj svetinji kleči poklanjajući se ikoni Bogorodice Trojeručice, na fotografijama se vidi da se Đokić ponaša drugačije. U farmerkama sedi, dok vernici oko njega stoje.
Autor: D.S.