FOTOGRAFIJA SVE GOVORI: Pogledajte razliku između predsednika Vučića i političara Đokića

Prethodnih dana veliku pažnju u medijima izazvalo je ponašanje političara Vladana Đokića, koji je uslikan u manastiru Hilandar, što je izazvalo brojne kritike javnosti.

Sada se na društvenim mrežama pojavila fotografija koja, prema navodima korisnika, najbolje pokazuje razliku između političara Đokića i predsednika Srbije, Aleksandra Vučića.

Dok predsednik u ovoj svetinji kleči poklanjajući se ikoni Bogorodice Trojeručice, na fotografijama se vidi da se Đokić ponaša drugačije. U farmerkama sedi, dok vernici oko njega stoje.

Autor: D.S.