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FOTOGRAFIJA SVE GOVORI: Pogledajte razliku između predsednika Vučića i političara Đokića

Izvor: Pink rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Prethodnih dana veliku pažnju u medijima izazvalo je ponašanje političara Vladana Đokića, koji je uslikan u manastiru Hilandar, što je izazvalo brojne kritike javnosti.

Sada se na društvenim mrežama pojavila fotografija koja, prema navodima korisnika, najbolje pokazuje razliku između političara Đokića i predsednika Srbije, Aleksandra Vučića.

Dok predsednik u ovoj svetinji kleči poklanjajući se ikoni Bogorodice Trojeručice, na fotografijama se vidi da se Đokić ponaša drugačije. U farmerkama sedi, dok vernici oko njega stoje.

Autor: D.S.

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