'Kakav rektor, ovo je huligan' Vladan Đokić se u Hilandaru ponaša kao u kafani - ljudi zgroženi, komentari se samo nižu (FOTO)

Fotografija rektora Vladana Đokića iz Hilandara proširila se društvenim mrežama brzinom svetlosti, a trenutak u kom je na fotografiji uslikan zgranuo je mnoge.

Vladan Đokića boravio je na Svetoj Gori u Hilandaru, a u manastirskoj prostoji podlaktio se između dva postolja za čitanje kao da je između dva šanka, a ne na svetom tlu.

Ovo ponašanje su sa zgražavanjem odmah komentarisali na društvenim mrežama.

"Sramota i beščašće! Rektor Univerziteta u Beogradu, profesor dr Vladan Đokić, koji bi trebalo da bude uzor dostojanstva, ozbiljnosti i poštovanja prema srpskim svetinjama ponaša se kao običan huligan na najsvetijem mestu srpskog naroda u manastiru Hilandar".

U komentarima su ljudi naveli još sramotnih propusta.

Autor: Pink,rs