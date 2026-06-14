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'Kakav rektor, ovo je huligan' Vladan Đokić se u Hilandaru ponaša kao u kafani - ljudi zgroženi, komentari se samo nižu (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/VIDEO ||

Fotografija rektora Vladana Đokića iz Hilandara proširila se društvenim mrežama brzinom svetlosti, a trenutak u kom je na fotografiji uslikan zgranuo je mnoge.

Vladan Đokića boravio je na Svetoj Gori u Hilandaru, a u manastirskoj prostoji podlaktio se između dva postolja za čitanje kao da je između dva šanka, a ne na svetom tlu.

Ovo ponašanje su sa zgražavanjem odmah komentarisali na društvenim mrežama.

"Sramota i beščašće! Rektor Univerziteta u Beogradu, profesor dr Vladan Đokić, koji bi trebalo da bude uzor dostojanstva, ozbiljnosti i poštovanja prema srpskim svetinjama ponaša se kao običan huligan na najsvetijem mestu srpskog naroda u manastiru Hilandar".

U komentarima su ljudi naveli još sramotnih propusta.

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Autor: Pink,rs

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