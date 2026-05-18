LIDER SNS MILOŠ VUČEVIĆ OTKRIO ŠOKANTNE DETALJE: Rektor Đokić mi je otvoreno pretio otporom i nemirima na univerzitetu u oktobru 2024. dok sam bio premijer

Predsednik SNS-a i savetnik predsednika Republike Miloš Vučević izneo je za Kurir televiziju ozbiljne optužbe na račun rektora Beogradskog univerziteta Vladana Đokića, tvrdeći da mu je otvoreno pretio otporom i nemirima na univerzitetu.

Rektor Đokić mu je, kako je rekao Vučević, zapretio organizovanom pobunom ukoliko država sprovede zakon koji bi omogućio dolazak i rad stranih univerziteta u Srbiji.

Vučević je precizirao da se ovaj razgovor i pritisak rektora dogodio u oktobru 2024. godine, neposredno pre nego što su u zemlji otpočeli masovni protesti nakon tragičnog pada nadstrešnice na Železničkoj stanici u Novom Sadu.

-Predsednik Republike, u novembru 2024. godine, kod njega na Andrićevom vencu, mi crta šta će nam se desiti. On kaže koji ga je obaveštajac iz koje ambasade, iz koje države upozorio šta će sve da nam se desi. On tada meni, na onoj njegovoj tabli crta kako će se to dešavati. Oni nisu znali možda da će pasti nadstrešnica, ne mogu to da kažem. Ali su znali da kada se desi "crni labud" oni su spremni da lansiraju priču. I to su uradili. Oni su imali scenario. Nadam se da će Aleksandar Vučić jednom to napisati u knjizi ili svedočiti ovako u ovom formatu - rekao je Vučević.

Autor: Iva Besarabić