'NIKAD SEBI NEĆU OPROSTITI' Lider SNS Vučević otkrio koju istorijsku šansu je Srbija propustila dok je bio premijer: Evo od čega se odustalo

Lider SNS i savetnik predsednika za regionalna pitanja Miloš Vučević naglasio je za Pink televiziju da sebi neće oprostiti jednu stvar od koje je odustao dok je bio premijer Srbije.

-Nikad sebi neću oprostiti što sam kao predsednik Vlade odustao od izmena Zakona o visokom obrazovanju i što nismo dozvolili dolazak velikih stranih univerziteta, fakulteta, odnosno vodili smo se načelom konkurentnosti i konkurencije i omogućili da najprestižniji univerziteti dođu kod nas u Srbiju i da nam deca ne odlaze u inostranstvo, nego da mogu da studiraju na tim prestižnim univerzitetima kod nas u državi, a da privlačimo decu iz drugih država da dođu da studiraju kod nas. I time, pod znacima navoda, nateramo državne univerzitete da se uozbilje i postanu mnogo odgovorniji- istakao je za Pink televiziju Vučević.

Autor: S.M.