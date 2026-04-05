SKANDAL: REKTOR ĐOKIĆ SE PONAŠA INFANTILNO! Smiljanićeva ogolila haos na BU: Studenti su unosili šta su hteli, niko nije mario za bezbednost!

Predsednica SKONUS-a Margareta Smiljanić iznela je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink niz frapantnih podataka o stanju na Beogradskom univerzitetu, optuživši rektora Vladana Đokića za krajnju neodgovornost i "infantilno ponašanje" nakon tragedije u kojoj je stradala mlada devojka.

Smiljanićeva je istakla da ni deset dana nakon smrti studentkinje ne vidi nikakvu spremnost rektora Đokića i njegovih saradnika da preuzmu odgovornost.

"Saučešće izjavio tek na poziv predsednice parlamenta!"

Prema rečima predsednice SKONUS-a, rektor Đokić je na sednici Odbora za obrazovanje pokazao potpuno odsustvo empatije i odgovornosti:

"Na sednici se pokazalo infantilno ponašanje rektora. Nije dao odgovor ni na jedno pitanje, paušalno je iznosio informacije, a saučešće je izjavio tek na poziv predsednice parlamenta. On na neodgovoran način vodi najveći univerzitet na Balkanu", rekla je Smiljanićeva.

Haos na fakultetima: Unosili šta su hteli, bilo i predoziranja!

Ona je upozorila da je bezbednost studenata bila potpuno ugrožena tokom perioda blokada, o čemu mediji do sada nisu znali sve detalje:

Bez kontrole: "Studenti su unosili šta god su hteli, nekolicina njih je kontrolisala ko ulazi i izlazi. Postojao je i problem sa predoziranim studentom!"

Javašluk na Filozofskom: Smiljanićeva je otkrila da je uprava Filozofskog fakulteta tek sedam dana nakon tragedije "pronašla" Pravilnik o bezbednosti studenata i dostavila ga nadležnima.

Autor: D.S.