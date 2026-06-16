ZELENO SVETLO ZA REFORMU: Visoki savet tužilaštva jednoglasno podržao set pravosudnih zakona!

Visoki savet tužilaštva (VST) jednoglasno je pružio podršku predloženim izmenama seta pravosudnih zakona koje je utvrdila Vlada Srbije, a o kojima će se već sutra raspravljati u Narodnoj skupštini. Ovo mišljenje doneto je na telefonskoj sednici zbog hitnosti postupka, navodi se u zvaničnom saopštenju.

Šta obuhvataju izmene?

Reč je o ključnim zakonskim predlozima koji su nedavno prošli proveru Venecijanske komisije:

Zakon o Visokom savetu tužilaštva

Zakon o javnom tužilaštvu

Zakon o organizaciji i nadležnosti državnih organa za borbu protiv visokotehnološkog kriminala

Zakon o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava

Podrška uz određene rezerve

Iako je podrška Saveta bila jednoglasna, pojedini članovi su iskazali neslaganje sa konkretnim odredbama Zakona o javnom tužilaštvu. Vrhovni javni tužilac Zagorka Dolovac, javni tužioci Radmila Jovanović i Jasmina Stanković, kao i istaknuti pravnik Predrag Ćetković, izrazili su rezervu po pitanju članova 41. i 69.

Sporne odredbe odnose se na uvođenje nove "kvalifikovane većine" (6 od 11 članova, uz izuzeće članova po položaju) u situacijama kada nije moguće postići redovnu većinu od 8/11. Ovo rešenje bi se primenjivalo kod odluka o privremenom upućivanju tužilaca ili postavljanju vršilaca funkcije glavnog javnog tužioca.

Sledeći korak: Skupštinska rasprava

Pozitivno mišljenje o nacrtima zakona koji se odnose na sudove dao je i Visoki savet sudstva.

Nakon što je Vlada u ponedeljak utvrdila predloge, predsednica Skupštine Ana Brnabić zakazala je za sutra vanrednu sednicu parlamenta, na kojoj bi poslanici trebalo da raspravljaju o ovim važnim sistemskim promenama, koje su suštinski ispunile preporuke Venecijanske komisije iz aprila ove godine.



Autor: D.S.