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'ČESTITAM IM, ALI MI IMAMO BOLJU EKONOMIJU' Vučić komentarisao hibridni rat Podgorice protiv Srbije i njen ulazak u EU

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić komentarisao je spekulacije o tome da li na neki način zaustavlja put Crne Gore ka EU.

- Ne želim da zaustavljam CG na putu ka EU. Svako ima svoje snove, hteo sam pre 12 godina da smanjim zaostatak za Crnom Gorom. 50 posto su bili ispred nas 2014, danas je Srbija ispred njih. Po prvi put u istoji smo pretekli CG, i značajno BiH, bavio sam se životnim standardom i to je moj posao, da želim da kažem Kosovo je nezavisno i uvopdimo sankcije Rusiji, bili bismo primljeni pre 10 godina. Mi nismo hteli dau radimo ono što su svi drugi hteli da urade. Mi smo pravili svoj izbor, hteli smo da čuvamo svoju zemlju, Kosovo, svoje nebo. Što se njih tiče, kada su ušli 2017. u NATO, jesam li srećan? Čestitam ako ste vi, ne morm ja da budem srećan. Ulazite u EU? Čestitam, ali nisu sve članice u boljoj poziji nego mi. Imamo bolju ekonomiju, plate i penzije nego oni. Sad ćemo jednu po jednu zemlju da sustižemo, to je naš posao. Svako bira načine kojima će da dođe do ostvarernje svogh cilja - istakao je Vučić.

- Oni hibridni rat vode protiv Srbije na dnevnom nivou. To je ono što su radili danas, juče, mešavina različitih pritisaka, ucena, dovoljno je da vidite šta rade njihovi mediji svakog dana, ne psotoji druga tema nego Vučić i Srbija. Sve je obrnuto od onoga što govore, ne mogu da podnesu činjenicu da ih je Srbija pretekla i po platama i svemu drugom. Mi smo 57,1 izvoza ZP u Eu, a svi ostali manji od 43 posto. Mržnja koju sipaju svakoga dana prema meni i Srbiji, zato što Srbija grabi krupnim koracima. Smeta mi kada kriminalno delovanje je izmešano sa institucionalnim i medijskim, ali njihov izbor.

Autor: D.B.

#Aleksandar Vučić

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