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Vulin: Ne vidim razlog za raspisivanje parlamentarne izbora, ja sam za rekonstrukciju vlade

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/Strahinja Aćimović ||

Ne vidim razlog za raspisivanje parlamentarne izbora, ja sam za rekonstrukciju vlade, i to što pre to bolje, izjavio je lider Pokreta socijalista Aleksandar Vulin u jutarnjem programu televizije Prva.

"Izbori se raspisuju kada se izgubi legitimitet, kada nemate više legalnu vlast iz bilo kog razloga ili kada izbori rešavaju neke probleme u društvu. Ja ne vidim šta će izbori rešiti, a legitimitet i legalitet vlasti nije apsolutno narušen. Postoji apsolutna većina u srpskom parlamentu, ona donosi zakone, radi sasvim normalno, ne vidim zašto treba raspisivati parlamentarne izbore", rekao je Vulin i dodao da je potrebna rekonstrukcija vlade sa kojom se, po njegovom mišljenju, dosta kasni.

"Većina ministara se u najmanju ruku nije snašla u svojoj ulozi ili radi na način koji nije ono što su gradjani Srbije ni prepoznali ni podržali."

Vulin smatra da nam parlamentarni izbori nisu potrebni i da neće ništa promeniti naročito u situaciji u kojoj se svet trenutno nalazi.

"Nisam siguran da li nam sad treba period od nekoliko meseci u kom ćemo se baviti samo medjusobnim sukobima. A svet oko nas se raspada ili se priprema za neki novi svet. Mi treba da budemo spremni da srpsko pitanje stavimo na dnevni red velikih sila, treba da stavimo pred velike sile kao glavni stav, kao glavnu potrebu ujedinjenje svih Srba a ne da sad ovo vreme kada stvaramo istoriju provedemo u nekoj kampanji."

Autor: Iva Besarabić

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