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Fruškogorski koridor gotov za dve i po godine: Vučić na terenu, evo kako napreduju radovi

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je, tokom obilaska Fruškogorskog koridora, da je ovo samo jedan od plodova našeg čeličnog prijateljstva sa bratskim kineskim narodom.

Vučić je zatražio od nadležnih da mu kažu kada se očekuje otvaranje, na šta je dobio odgovor - ako sve prođe kako treba, za godinu dana će biti gotovo, a predsedniku je rečeno da će i Iriški venac biti završen do kraja godine.

"To je značajan prekorak koji smo očekivali. A što ne može ovuda do kraja godine ako ste rekli do kraja godine? Hoće li neko da mi odgovori?", pitao je Vučić.

"Dovedete me u poziciju da ono što su divne stvari da se to svaki put pretvori u to da sebi moram da objašnjavam zašto svaki put kasnimo, bar mi kažite istinu da znam kad će se otvoriti. Dogovarali smo se da bude do kraja godine, je li tako bilo? Sada kasnimo šest meseci. Nije problem, to su neverovatne stvari i ogromni koraci napred u budućnost, ali nije dobro svaki put narodu kažemo jedno, a onda moramo da produžimo. Bolje kažite kako stvari stoje, pa da ljudi znaju kad to da očekujemo. Pitam vas, kada otvaramo ceo Fruškogorski koridor?", pitao je Vučić, na šta je dobio odgovor da će u celini koridor biti otvoren za dve i po godine.

Autor: Jovana Nerić

#Aleksandar Vučić

#Fruškogorski koridor

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