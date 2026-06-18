ARNO GUJON: Održali smo premijeru filma o grofu Savi Vladislaviću u jednom od najstarijih bioskopa u Sankt Peterburgu

Direktor Kancelarije za javnu i kulturnu diplomatiju Vlade Republike Srbije Arno Gujon, prisustvovao je sinoć u punoj sali bioskopa „Rodina“ premijeri dokumentarnog filma o grofu Savi Vladislaviću.

Film, koji je sinhronizovan na ruski jezik, prati život i delo Srbina iz Hercegovine, ruskog diplomate i desne ruke ruskog cara Petra Velikog.

- Grof Sava Vladislavić je ostavio dubok trag u ruskoj istoriji ucrtavši i danas važeću granicu između Rusije i Kine, osnovao je jedini grad posvećen Svetom Savi Srpskom - Trojickosavsk, današnju Kjahtu koja se nalazi na granici Rusije i Mongolije. Veoma mi je drago što su sinoć na premijeri bili predstavnici tog grada kao i predstavnici Ministarstva spoljnih poslova RF i Vlade Sankt Peterburga i što je ruska javnost odlično reagovala na film - rekao je Gujon.

Gujon je istakao da će pored premijere filma, dostignuća srpskog grofa biti predstavljena na lokalnim i nacionalnim televizijama širom Ruske Federacije.

- Mnogi u Rusiji su čuli za grofa Savu Vladislavića ali malo ko zna iz kog naroda je potekao. Zbog toga smo mi tu da ispričamo priču o njemu i da kažemo da je srpske gore list. Iako je priča o našem grofu bila pomalo zaboravljena mi je ponovo stavljamo u prvi plan. Njegova životna priča može da posluži kao primer čoveka koji je spojio Istok i Zapad na kulturnom, političkom i diplomatskom nivou - zaključio je Gujon.

Film autora Boška Kozarskog sniman je na autentičnim lokacijama u osam zemalja u kojima je Sava Vladislavić živeo i delovao: Srbiji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Hrvatskoj, Italiji, Rusiji, Turskoj i Kini. Dokumentarni film realizovan je uz podršku Kancelarije za javnu i kulturnu diplomatiju sa ciljem da se ruskoj publici približi život i delo čoveka koji je ostavio neizbrisiv trag u istoriji dveju prijateljskih zemalja.

Autor: Iva Besarabić