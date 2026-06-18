NAKON AFERE BODRUM I SOLUN: Blokaderska opozicija u centru afere Priboj (VIDEO)

Kako se Miloš Parandilović istovremeno juče nalazio i u Priboju i na radnom mestu u Beogradu?!

Naime, narodni poslanik SNS Aleksandar Mirković optužio je Miloša Parandilovića da nije ni bio u Beogradu iako je njegova poslanička kartica provučena kroz skupštinski sistem.

On je kazao da je Parandilović ubacio svoju karticu u 15.05:25, izvukao 15.06:46. Takođe je naveo da sumnja da su povređeni ovi članovi skupštinskog poslovnika: član 127. koji kaže da je narodni poslanik dužan da poslanik karticu koristi isključivo u svojoj jedinici; čl. 128 Narodni poslanici su dužni da identifikacione kartice nose sa sobom pri izlasku iz sale; čl. 129 Narodni poslanik je dužanda nestanak svoje identifikacione kartice odmah prijavi generalnom sekretaru narodne skupštine.

Šta je ovde problem? Nakon što sam izneo informaciju da je za minut i 21 sekundu Miloš Parandilović želi da naplati putne troškove od 15.000 dinara, ljudi iz Priboja su me zvali, slali poruke. Pozivaju me ceo dan danas, I kažu mi da je to fizički nemoguće, jer se Miloš Parandilović u to vreme nalazi u Priboju. Dakle, Miloš Parandilović, da bi stigao da se ukuca u jedinicu, kako mi narodni poslnici kažemo, ubaci svoju karticu minimum je morao da krene iz Priboja oko 12 časova. On je nakon 12 časova bio viđen u Priboju.

- Nakon afere Bodrum, afere Solun, koja im se nalazi u poslaničkoj grupi, sada imamo aferu Priboj. Dakle, ukoliko je došlo do zloupotrebe kartice, ukoliko je došlo do toga da neko drugi iz njegove poslaničke grupe ubaci karticu sa njegovim imenom da bi ovaj naplatio 15.000 dinara. Onda imamo ozbiljan problem - kazao je Mirković.

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Autor: Pink.rs