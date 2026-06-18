AKTUELNO

Politika

NAKON AFERE BODRUM I SOLUN: Blokaderska opozicija u centru afere Priboj (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/Narodna skupština Republike Srbije/ Peđa Vučković ||

Kako se Miloš Parandilović istovremeno juče nalazio i u Priboju i na radnom mestu u Beogradu?!

Naime, narodni poslanik SNS Aleksandar Mirković optužio je Miloša Parandilovića da nije ni bio u Beogradu iako je njegova poslanička kartica provučena kroz skupštinski sistem.

On je kazao da je Parandilović ubacio svoju karticu u 15.05:25, izvukao 15.06:46. Takođe je naveo da sumnja da su povređeni ovi članovi skupštinskog poslovnika: član 127. koji kaže da je narodni poslanik dužan da poslanik karticu koristi isključivo u svojoj jedinici; čl. 128 Narodni poslanici su dužni da identifikacione kartice nose sa sobom pri izlasku iz sale; čl. 129 Narodni poslanik je dužanda nestanak svoje identifikacione kartice odmah prijavi generalnom sekretaru narodne skupštine.

Šta je ovde problem? Nakon što sam izneo informaciju da je za minut i 21 sekundu Miloš Parandilović želi da naplati putne troškove od 15.000 dinara, ljudi iz Priboja su me zvali, slali poruke. Pozivaju me ceo dan danas, I kažu mi da je to fizički nemoguće, jer se Miloš Parandilović u to vreme nalazi u Priboju. Dakle, Miloš Parandilović, da bi stigao da se ukuca u jedinicu, kako mi narodni poslnici kažemo, ubaci svoju karticu minimum je morao da krene iz Priboja oko 12 časova. On je nakon 12 časova bio viđen u Priboju.

- Nakon afere Bodrum, afere Solun, koja im se nalazi u poslaničkoj grupi, sada imamo aferu Priboj. Dakle, ukoliko je došlo do zloupotrebe kartice, ukoliko je došlo do toga da neko drugi iz njegove poslaničke grupe ubaci karticu sa njegovim imenom da bi ovaj naplatio 15.000 dinara. Onda imamo ozbiljan problem - kazao je Mirković.

pročitajte još

Dačić obišao Policiјsku upravu Prokuplje: Poseban naglasak stavljamo na Sektor za vanredne situaciјe

Autor: Pink.rs

#Afera

#Aleksandar Mirković

#Miloš Parandilović

#Priboj

#bodrum

POVEZANE VESTI

Politika

RAKIJA PREČA OD NARODA Blokader Parandilović 'radio' minut i 21 sekundu, ostatak dana proveo u kafani, ALI JE BEZOBRAZNO NAPLATIO PUTNE TROŠKOVE 15.00

Region

Horor! Radnika UVUKLA MAŠINA ZA KARTON, OSTAO NA MESTU MRTAV: Strašna nesreća nedaleko od Mostara

Lifestyle

Stručnjaci otkrili u kojim zanimanjima je prevara najčešća: Rezultati će vas iznenaditi

Domaći

Nina Đogani se zaposlila u salonu poznate pevačice: Objavila fotografiju sa radnog mesta, iscrpljena nakon 10 dana rada (FOTO)

Region

MUŽ UBIO ŽENU NOŽEM, PA SE OBESIO: Otkriveni potresni detalji tragedije kod Srebrenika: Izgubili sina i ćerku

Politika

'OVO JE DOKAZ DA JE MRŽNJA JEDINO ŠTO MOGU DA PONUDE' Vučević se oglasio o dešavanjima u centru grada: Nasilje koje sprovode blokaderi se nastavlja ka