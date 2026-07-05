Brnabić žestoko odgovorila Đilasu: Pre bih birala da sam poluusmena umesto da sam jadni i bedni kriminalac koji otima od Srbije

Ana Brnabić reagovala je na društvenoj mreži X na izjavu Dragana Đilasa.

- Da, ja ovako poluusmena permutovala i umesto da kažem da je moj prvi auto, moja buba, bila godinu dana mlađa od mene, rekla da je bila godinu dana starija. Ogroman greh i zaista vredno svakog podsmeha i uvrede. Nego šta ćemo sa tim kad je vaš predsednik, tajkun, priznao narodu Srbije da je u politiku ušao 2004. godine, a prvi veliki novac zaradio 2005. godine? Tad nije nađen glup ili poluusmen, već je nađen kao kriminalac koji se bogatio na račun građana Srbije - navela je Brnabić i dodala:

Da, ja ovako poluusmena permutovala i umesto da kažem da je moj prvi auto, moja buba, bila godinu dana mlađa od mene, rekla da je bila godinu dana starija. Ogroman greh i zaista vredno svakog podsmeha i uvrede. Nego šta ćemo sa tim kad je vaš predsednik, tajkun, priznao narodu… https://t.co/NqUydQlX1B pic.twitter.com/dKSTmAcLOu — Ana Brnabic (@anabrnabic) 05. јул 2026.

Svakog minuta, svakoga dana bih birala da sam poluusmena umesto da sam jadni i bedni kriminalac koji otima od Srbije. Toliko o tome kakvi ste vi nađeni. 100% tajkuni i kriminalci.

Autor: Pink.rs