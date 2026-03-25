BRNABIĆ BRUTALNO ODGOVORILA ĐILASU: Da ste kriminalci i hohštapleri svi znaju, ali ovoliko licemerje je novo!

Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić oštro je reagovala na provokacije lidera opozicije Dragana Đilasa povodom skupa podrške predsedniku Aleksandru Vučiću. Brnabić je u svojoj objavi na društvenoj mreži X podsetila na niz incidenata i nasilnih metoda kojima se opozicija služila, optuživši ih za neviđeno licemerje i uvredu dostojanstva naroda Srbije.

Brnabić je istakla da opozicija primenjuje dvostruke aršine kada je u pitanju nasilje i pritisak na građane, navodeći konkretne primere delovanja "blokadera".

"Licemerje bez granica"

U svom odgovoru, Brnabić je naglasila da su za opoziciju pretnje i dovođenje sumnjivih lica ispred institucija "praznik demokratije", dok im smeta mirna podrška naroda aktuelnoj vlasti.

"Da ste kriminalci i hohštapleri, to svi u Srbiji znaju. Novo je jedino da ste baš ovoliki licemeri. Kad blokaderi dovode lažne veterane i crvene beretke, pa čak i ispred fakulteta, to nije pretnja, već je cveće i proleće", poručila je Brnabić.

Ona se takođe osvrnula na napade u Skupštini i ulične pritiske:

"Kad bijete žene po Skupštini, gađate nas dimnim bombama, jajima, flašama i konzervama – to je parlamentarizam i jačanje institucija."

Podrška pristojnoj Srbiji i odgovor na izborima

Brnabić je navela da se na skupu podrške predsedniku Vučiću okupilo 70.000 ljudi koji žele "pristojnu i normalnu Srbiju", te da su upravo ti ljudi ti koji će dati konačan sud na izborima.

"Kazniće vas ti ljudi na svim izborima, na svim nivoima. Kazniće vas jer ih svakodnevno vređate, ponižavate, lažete o njima. Kazniće vas, demokratski, olovkom – za razliku od vas koji biste njih jahali i tukli", naglasila je ona.

Predsednica Skupštine je zaključila da narod "nije glup ni lud" i da prepoznaje one kojima je Srbija uvek kriva, čak i kada je napadaju i bombarduju.

Да сте криминалци и хохшаплери, то сви у Србији знају. Ново је једино да сте баш оволики лицемери. Кад блокадери доводе лажне ветеране и црвене беретке, па чак и испред факултета (нпр. ПМФ-а у Београду), то није претња, већ је цвеће и пролеће. Кад доводите бајкере из Бугарске да… https://t.co/Gj5WbQiCL4 — Ana Brnabic (@anabrnabic) 25. март 2026.

Autor: D.S.