UJEDINJENA SRBIJA ĆE POBEDITI UBEDLJIVIJE NEGO IKADA Ministarka Mesarović poručila iz Čitkula: Idemo u nove pobede, da razvijamo snažnu i slobodarsku Srbiju

Potpredsednica Vlade i ministarka privrede Adrijana Mesarović poručila je danas iz sela Čitluk kod Kruševca da je Srpska napredna stranka spremna za izbore kada god oni budu bili i da će ujedinjena Srbija pobediti ubedljivije nego ikada.

- Dosta je više blokada ulica, dosta nasilja, dosta pucanja na naše saborce iz Srpske napredne stranke, dosta je više dehumanizacije svih nas. Idemo u nove pobede, da razvijamo Srbiju, da nastavljamo politiku Aleksandra Vučića, da gradimo nove auto puteve, škole, bolnice. Da podignemo sve ono što su srušili do 2012. godine. Do te godine urušili su našu ekonomiju, privredu, sve što su mogli da uruše. Kilometar auto puta nisu uspeli da izgrade. Jedino za šta su izdvajali novac iz republičkog budžeta su dve stvari. Jedno je za katance, da zakatanče sve fabrike u Srbiji i da 550 hiljada ljudi ostave bez posla, a drugo je da pune svoje džepove. Nećemo dozvoliti da se na vlast vrate oni koji su zarad ličnog interesa vladali Srbijom. Ni Đilasu, ni Tepićki, ni Mikiju Aleksiću, ni onima koji su predali Kosovo i uništili Srbiju. Nemoj da vas zamajavaju studentskim listama, hoće na vlast samo zarad ličnih interesa da bi zajedno sa Podgoricom, Sarajevom, Zagrebom rušili Srbiju. Smeta im snažna, slobodarska Srbija, samostalna, vojno neutralna. Smeta im Aleksandar Vučić koji je jedini lider u Srbiji koji je vodi napred - rekla je Mesarović.

Mesarović je poručila da će SNS zajedno sa građanima, ujedinjeni i snažni, izaći na izbore i pobediti ubedljivije nego ikada.

- Sledićemo politiku Aleksandra Vučića, SNS-a i lidera Miloša Vučevića. Svaki dan ćemo se sa vama zajedno boriti, da smo vam svakog dana sve bliže. Da gradimo nove škole i bolnice. Ali da nam škole rade, da deca idu u škole, da fakulteti rade, da nemamo blokiranu i zaustavljenu Srbiju. Idemo u nove pobede na čelu sa Vučićem. Spremni smo za izbore kada god budu. Živeo Kruševac, živela ujedinjena Srbija. Idemo na izbore spremni, do pobede, jer Srbija pobeđuje - poručila je Mesarović.

Autor: Pink.rs