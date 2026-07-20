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Na izbore idemo da pobedimo ubedljivije nego ikada! Ministarka Mesarović u Baču: Poverenje naroda je naša obaveza da nastavimo putem stabilnosti i razvoja

Izvor: dnevnik, Foto: instagram/ mesarovicadrijana ||

Potpredsednica Vlade i ministarka privrede Adrijana Mesarović posetila je danas Bač u okviru kampanje "Srbija pobeđuje" gde je razgovarala sa građanima i poručila da se na izbore izlazi kako bi se pobedilo ubedljivije nego ikada.

- Predivan skup u Baču i druženje sa našim građanima. Fantastična energija, jedinstvo i podrška daju nam dodatni motiv da nastavimo još odlučnije da radimo. Samo zajedno, uz odgovornu politiku predsednika Aleksandra Vučića i Srpske napredne stranke na čelu sa Milošem Vučevićem i konkretne rezultate, možemo da nastavimo da razvijamo Srbiju i stvaramo nove prilike za sve naše građane - naglasila je Mesarović.

Dok neki godinama, kako je rekla Mesarović, pokušavaju da ospore svaki uspeh naše zemlje, mi ostajemo posvećeni onome što je najvažnije, razgovoru sa građanima, vrednom radu i ispunjavanju datih obećanja.

- Poverenje koje nam narod ukazuje najveća je obaveza da nastavimo istim putem, putem razvoja, stabilnosti i napretka. Zato na predstojeće izbore idemo odlučni u nameri da ih pobedimo ubedljivije nego ikad, a snagu za ostvarivanje tog cilja crpimo iz podrške naših građana. Za našu politiku nema velikih i malih opština. Svaki deo Srbije je podjednako važan, jer verujemo da svaki građanin zaslužuje priliku da radi, napreduje i gradi sigurniju budućnost u svom mestu - navela je Mesarović.

Autor: S.M.

#Adrijana Mesarović

#Bač

#Izbori

#poverenje

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