SAMO JEDINSTVENI MOŽEMO NASTAVITI PUTEM NAPRETKA Mesarović poručila iz Blaca da Srbija brine o svakom čoveku i svakom mestu

Potpredsednica Vlade i ministarka privrede Adrijana Mesarović posetila je danas Blace gde je sa stranačkim kolegama i brojnim građanima razgovarala o budućnosti Srbije, postignutim rezultatima kao i planovima.

Srbija je danas, kako je istakla Mesarović, stabilna, snažna i razvojno orijentisana država jer politika koju predvodi predsednik Aleksandar Vučić i Srpska napredna stranka, na čelu sa predsednikom Milošem Vučevićem, donosi konkretne rezultate koji se vide u svakom delu naše zemlje.

- Od novih puteva i investicija, do većih plata, penzija i snažne podrške privredi – nastavljamo da gradimo Srbiju koja brine o svakom čoveku i svakom mestu. Samo jedinstveni, okupljeni oko politike rada, odgovornosti i razvoja, možemo da nastavimo putem napretka, sačuvamo mir i stabilnost i obezbedimo sigurnu budućnost za generacije koje dolaze - navela je Mesarović i zahvalila se građanima Blaca na velikoj podršci, poverenju i energiji.

- Nastavljamo da radimo još snažnije, okupljeni oko politike predsednika Aleksandra Vučića i Srpske napredne stranke, jer Srbija ne sme da stane - poručila je Mesarović.

Autor: Pink.rs