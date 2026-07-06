MINISTARKA ĐURĐEVIĆ STAMENKOVSKI U SKUPŠTINI O ZAKONU RODITELJ NEGOVATELJ: Priznanje ljudima koji su svoj život posvetili brizi o deci - istorijski iskorak

Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski je danas u Narodnoj skupštini Republike Srbije da bi govorila o Zakonu roditelj negovatelj, koji je, kako kaže, nastao iz života ljudi, a ne iz statistike.

"Ovo nije samo zakon. Ovo je priznanje ljudima koji su svoj život posvetili brizi o svojoj deci i poruka da njihova žrtva više nije nevidljiva", navodi ministarka Đurđević Stamenkovski i dodaje:

"Iza svakog člana ovog zakona stoje majke i očevi koji godinama nisu imali radno vreme, slobodan dan ni godišnji odmor. Stoje porodice koje su najveći teret brige nosile same.

Ne postoji novac koji može da plati roditeljsku ljubav, ali postoji država koja može i mora da je prepozna.

Verujem da će usvajanjem ovog zakona Republika Srbija napraviti istorijski iskorak i poslati jasnu poruku svim roditeljima negovateljima i negovateljima – da njihova borba više nije samo njihova, već i borba njihove države. Od danas, teret koji su godinama nosili sami, nosi i Republika Srbija".

Autor: Iva Besarabić