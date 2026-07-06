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Jovanov: Opozicija želi da zatvori privredu Srbije uz pomoć nevladinog sektora (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/Narodna skupština Republike Srbije/Peđa Vučković ||

Poslanik Milenko Jovanov oštro je kritikovao opozicione poslaničke grupe u Narodnoj skupštini, optuživši ih za politikanstvo i zloupotrebu nevladinih organizacija u političke svrhe.

Jovanov je istakao da su opozicione grupe u prethodnom sazivu narušile postignuti konsenzus oko zakonskih predloga, navodeći da su se vodile nezadovoljstvom i stranačkim interesima, a ne potrebama građana.

Kako vas nije sramota? Ništa niste podržali, samo ste šibicarili kao što ste uvek šibicarili - poručio je Jovanov opoziciji.

Poseban fokus svog izlaganja posvetio je finansiranju političkih aktivnosti iz inostranstva putem nevladinog sektora. On je pozvao da se javno istakne kada nastupaju predstavnici nevladinih organizacija koji se finansiraju iz inostranih fondova, kako bi građani znali čije interese zastupaju.

Da znaju ljudi čije interese zastupaju kada napadaju kineske investitore. Da znaju ljudi čije interese zastupaju kada hoće da zatvore privredu u Srbiji. Ne možemo svi da živimo od nevladinih organizacija i ne može ova država da bude finansirana kroz takve fondacije. Mora privreda da postoji - naglasio je Jovanov.

Jovanov je takođe odgovorio na prozivke o imovini, javno obećavši da je spreman da zameni svoju kuću u Kikindi za jedan od stanova opozicionih poslanika u Beogradu, za koje je tvrdio da poseduju višestruke nekretnine.

Ovo je javno obećano. Ja ću tražiti da se ispuni. Znači, kuća u Kikindi za jedan od njihovih stanova u Beogradu. Dogovoreno - poručio je on.

Zaključujući svoje obraćanje, Jovanov je obećao da neće dozvoliti da se zaboravi uloga pojedinih opozicionih grupa u rušenju ranijih dogovora o statusu roditelja negovatelja, ističući da će ih svaki put podsećati na to kako su, zarad jeftine političke promocije, opstruisali rešenja koja su bila od važnosti za roditelje i decu.

Autor: D.S.

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