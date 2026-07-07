Evropska komisija ponovo preporučila otvaranje klastera 3 u pregovorima sa Srbijom: Marta Kos istakla važne pomake

Evropska komisija ponovo je uputila preporuku državama članicama Evropske unije za otvaranje klastera 3 u pristupnim pregovorima sa Srbijom, potvrdila je evropska komesarka za proširenje Marta Kos tokom obraćanja u Evropskom parlamentu.

Komesarka Kos je naglasila da je Srbija u proteklom periodu ostvarila značajan napredak, stavljajući poseban akcenat na reforme u oblasti pravosuđa i unapređenje izbornog procesa u skladu sa preporukama ODIHR-a.

„Pre dve sedmice srpski parlament je preduzeo važan korak u dobrom pravcu kako bi popravio izmene pravosudnih zakona donesenih u januaru. Ovo je ključno za ponovno uspostavljanje poverenja“, istakla je Kos.

Ona je dodala da su pozitivni pomaci u primeni ključnih preporuka ODIHR-a bili presudni za ovakav stav Komisije. Komesarka je jasno poručila da je cilj Evropske unije da Srbija ostane u korak sa ostalim zemljama u procesu evropskih integracija.

„S obzirom na napredak drugih zemalja u procesu pridruživanja, ne želimo da vidimo da Srbija zaostaje. Zato je, zbog skorašnjih pozitivnih koraka, Komisija ponovo dala preporuku Savetu da se otvori klaster 3“, zaključila je Marta Kos.



Autor: D.S.