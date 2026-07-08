Ekspo: Prvi veliki biznis događaj na Ekspo 2027 biće posvećen AI

Prvi veliki biznis događaj na izložbi Ekspo 2027 - "ITU AI for Good Impact Europe" biće posvećen veštačkoj inteligenciji (AI) i održaće se 17. maja.

Događaj će početi pre nego što tokom Ekspa 2027 počnu hiljade poslovnih sastanaka, investicionih foruma i međunarodnih susreta.

Ovaj veliki događaj, posvećen temi koja već danas menja svet - veštačkoj inteligenciji označiće početak 93 dana tokom kojih će Ekspo 2027 postati mesto na kome se razgovara o tehnologijama koje oblikuju budućnost, saopšteno je iz kompanije Ekspo 2027.

Kao evropski događaj globalne inicijative Međunarodne unije za telekomunikacije (ITU), samit će okupiti lidere vlada, međunarodnih organizacija, naučnike, predstavnike industrije, investitore i tehnološke kompanije kako bi razgovarali o tome kako veštačka inteligencija može da unapredi ekonomiju, zdravstvo, obrazovanje, industriju i javnu upravu, ali i kako njen razvoj učiniti odgovornim, bezbednim i usmerenim ka čoveku.

Značaj ovog događaja potvrđuje i činjenica da je "AI for Good Global Summit", koji se svake godine održava u Ženevi, vodeći svetski skup Ujedinjenih nacija posvećen veštačkoj inteligenciji.

Samit je 2025. godine okupio više od 11.000 učesnika iz 169 zemalja, uključujući više od 100 ministara i predstavnika regulatornih tela, kao i više od 60 ambasadora, što ga svrstava među najuticajnije svetske događaje u oblasti novih tehnologija.

Za Srbiju kao domaćina "AI for Good Impact Europe", održavanje ovog samita je mnogo više od organizacije jednog prestižnog skupa.

To je međunarodno priznanje da je zemlja prepoznata kao jedan od lidera digitalne transformacije u ovom delu Evrope, ali i prilika da Srbija ojača svoju poziciju kao mesta gde se susreću inovacije, investicije i globalna partnerstva.

Istovremeno, to je potvrda da će Ekspo 2027 biti platforma na kojoj se ne predstavljaju samo ideje, već se pokreću konkretni razgovori i saradnje koje mogu oblikovati ekonomiju budućnosti.

Time Ekspo 2027 pokazuje da je Biznis program i sadržaj izložbe jedan od njenih strateški stubova, navedeno je u saopštenju.

Tokom 93 dana, biće organizovani globalni samiti, tematski poslovni forumi, investicioni događaji, prezentacije zemalja učesnica, okrugli stolovi i brojni B2B susreti, koji će okupiti predstavnike kompania, inovatore, naučnike i donosioce odluka, pretvarajući Srbiju u jedno od najznačajnijih mesta za globalni dijalog o budućnosti privrede, tehnologije i inovacija.

Autor: Pink.rs