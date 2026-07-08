NIJE REŠEN KOREN PROBLEMA! Vučić o obnovi rata Irana i SAD

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić govorio je večeras za Javni servis i o sukobu Irana i SAD.

Kaže da nije rešen koren problema i zato SAD opet napadaju Iran.

- Kada imate pat poziciju kraja sukoba nema. To nama pravi ogroman problem oko cena nafte. Mi moramo da izdvajamo državne pare da bismo čuvali istu cenu naftnih derivata. To se dešava i zbog uništenih rafinerija u Rusiji. Svi sa drugih strana uvoze po našim kotacijama. Imate sad i sukob oko Ormuza, nafta opet "ode u nebesa", a to znači da bismo sutra morali da znatno povećamo cenu naftnih derivata. Čeka me razgovor sa ministrom finansija i borićemo se da ljudima omogućimo da to savladamo na najbolji način - kaže on.

Autor: S.M.