'VERUJEM DA ĆEMO DOVESTI FABRIKU GENERATORA' Vučić o rešenju problema nedostatka električne energije

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić govorio je iz Kine o rešenju za nedostatak električne energije.

- Mene je danas fasciniralo, videli ste, Kinezi su danas predstavili svoju Nvidiu, meni su bili strahovito važni oni gasni generatori, boksovi. Ako obezbedimo dovoljno gasa u budućnosti, kako možemo, uz onu gasnu elektranu koju radimo sa Azerbejdžanom, biće potrebno zbog pojedinih mesta gde nam je potrebno vremena da izgradimo stotridesetpetice i tridesetdesetke transformatore. Verujemo da ćemo i fabriku transformatora da dovedemo, ali ovi gasni generatori su mi zapali za oko i već sam razgovarao sa tom kompanijom danas - rekao je Vučić za Javni servis.

Predsednik je istakao da je više takvih generatora kao mali data centar, a da nije u Kragujevcu.

Autor: S.M.