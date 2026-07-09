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CRNA GORA STAVLJA ŽIG GENOCIDA NA SRPSKI NAROD Vučević: Pokreću neku inicijativu da se 11. jul proglasi za Dan sećanja na žrtve navodnog genocida u Srebrenici, navikli smo na njihove 'prljave igre'

Izvor: Dnevnik.rs, Foto: Tanjug/Jadranka Ilić ||

Lider naprednjaka i savetnik predsednika republike za regionalna pitanja Miloš Vučević izjavio je danas da je nastavak zabrane ulaska srpskih državljana, progon Srba, zabrana srpskog jezika i trobojke, tužno i licemerno za Crnu Goru koja se navodno zalaže za evropske vrednosti.

-Antisrbi koji su zahvaljući Srbima došli na vlast, sve rade protiv vitalnog interesa srpskog naroda. Sad ponovo pokreću neku inicijativu da se 11. jul proglasi za Dan sećanja na žrtve navodnog genocida u Srebrenici, stavljajući žig genocida na srpski narod. Navikli smo na njihove “prljave igre”. Pamtimo šta su radili u UN pre dve godine kada je predsednik Vučić branio interese srpskog naroda, međunarodno pravo i pravdu. Za razliku od njihovih “prljavih rabota”, Srbija nastavlja da radi svoj posao, da raste i razvija se, da jača ekonomski, da jača svoj međunarodni položaj, da bude još snažniji lider celog regiona, bezrezervno čuvajući svoj narod i braneći njegove interese u celom regionu. Nastavićemo još snažnije da pomažemo srpske kulturne institucije u Crnoj Gori, da pomognemo da čuvaju srpski jezik i ćiriličko pismo - naveo je Vučević na društvenoj mreži X.

Autor: S.M.

#Crna Gora

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