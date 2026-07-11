ĐURĐEVIĆ STAMENKOVSKI O PLATFORMI ZA PRIJAVE: Vraćamo vlast običnom čoveku, bahati funkcioneri više neće moći da vas tretiraju kao niže biće

Gostujući u emisiji „Novo jutro“ na TV Pink, ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski predstavila je novu digitalnu platformu za prijavljivanje nepravilnosti u radu državne uprave, ističući da je ovo mehanizam kojim se vraća autoritet običnom čoveku i staje na put bahatosti funkcionera.

„Više niste mali i nemoćni“

Ministarka je naglasila da je suština ove platforme da građani prestanu da osećaju nemoć pred sistemom.

„Dešavalo se ranije da vidiš nepravilnost, ali pomisliš: ’Šta vredi, ko će mene da čuje, ja sam mali običan čovek’. Do sada si sve što primetiš mogao da preneseš samo nekome koga poznaješ, na primer u opštini, a često bi se desilo da je taj isti takav i da će pokrivati svog kolegu. Ovo je sada prostor gde ljudi mogu da ukažu na nepravilnosti, a mi ćemo moći da vidimo naš kadrovski krvotok u čitavoj Srbiji“, istakla je ministarka.

Odbrana od zloupotreba i „odozgo“ pozivanja

Osvrnula se i na pokušaje onih koji se „pokrivaju“ tuđim imenima.

„Mi koji radimo u državnoj upravi suočavamo se sa ljudima koji nastupaju sa onim: ’Jel’ ti znaš ko sam ja, jel’ ti znaš gde ja radim?’. Često oni koji se bave politikom pokušavaju da izbegnu odgovornost tako što kažu ’to je došlo odozgo’, pokažu prstom gore, zakolutaju očima, a kada proveriš – vidiš da to nema veze sa pameću. Ljuti su kada ih preispitaš, jer nisu znali da imaš mehanizam da to proveriš. Ako se to dešava meni, zamislite kako je običnim ljudima“, navela je Đurđević Stamenkovski.

„Predsednik ovo nije uradio iz dosade“

Ministarka je jasno stavila do znanja da inicijativa predsednika Srbije Aleksandra Vučića nije populistički potez, već duboko utemeljen odgovor na realno stanje.

„Nije predsednik ovo uradio tek tako, zato što mu je bilo dosadno i nije imao drugog posla pa je otvorio portal. On vrlo dobro zna da je ovo o čemu govorimo, nažalost, realnost. To nema veze sa tim koja je politička stranka na vlasti, to je do ljudi. Stranke su masovne organizacije. Koliko puta, odlazeći po Srbiji, čujem pitanje: ’Da li Vučić zna šta ovi ovde rade?’. Neki misle da ne zna, drugi misle da zna ali ne reaguje. Poenta je da on ne može da uđe u svaku poru društva, a ovo je način da narod oseti da ima direktnu komunikaciju sa samim predsednikom i njegovim timom“, objasnila je ministarka.

„Vraćamo autoritet građaninu“

Ona je zaključila da platforma donosi preko potrebni epilog svake prijave.

„Važno je da će svaka situacija dobiti svoj epilog – da se dokaže da je neko bio u prekršaju. Taj bahati funkcioner, koji prema čoveku nastupa kao da je on ispod njega, govoreći mu ’šta ti možeš, ti si mali’ – e, ovo je prilika da se vrati vlast običnom čoveku. Želimo da građani osete da su institucije prisutne i da će neko pročitati njihovu prijavu“, zaključila je Đurđević Stamenkovski.



Autor: D.S.