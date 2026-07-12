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BLOKADERSKI DVOJAC RASKRINKAO OPOZICIJU: Štimac i Đilas ismejani, poručili im: 'Jedite go***, ovo je svačije vreme!' (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Printscreen YouTube/DLZ ||

Voditelj podkasta „Dobar, loš, zao“, Marko Vidojković, i njegov sagovornik oštro su kritikovali političko delovanje Dragana Đilasa i Vladimira Štimca, dovodeći u pitanje njihov legitimitet u javnosti i odnos prema protestima.

Komentarišući poteze lidera SSP, Marko Vidojković je istakao: "Đilas te, tik pred izbore, on bi da postavlja uslove studentima, a ne može da dobaci ni do 3% podrške". U sličnom tonu, sagovornici su se osvrnuli i na politički angažman Vladimira Štimca, upitavši: "Pitamo se koliko posto podrške ima Štimac u tom smislu, koji isto predlaže sve i svašta studentima".

Poseban fokus razgovora bio je na protestima i aktuelnom narativu o "vremenu studenata". Vidojković je oštro osudio ideju da protesti pripadaju isključivo jednoj grupaciji, poručivši studentima: "Jedite bre go*, ovo je svačije vreme, ovo je vreme svakog ko je živ u ovom vremenu".

Zaključujući debatu, sagovornici su naglasili da je svako odricanje od sopstvenog života i vremena u tuđu korist besmisleno. "To odricanje života i vremena u nečiju tuđu korist, to zaboravite, koja vam je ku*", zaključio je Vidojković, ocenivši da takva politika vodi društvo u ćorsokak.

Autor: D.S.

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#studentski protesti

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