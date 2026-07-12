GLIŠIĆ U 'HIT TVITU': Vlast u Srbiji podjednako vodi računa o svim građanima

Ministar za javna ulaganja i predsednia Izvršnog odbora Srpske napred stranke Darko Glišić izjavio je danas da vlast u Srbiji podjednako vodi računa o svim građanima i radi na tome da im omoguće bolje uslove za život i veći životni standard.

"Država se trudi da stvori najbolje moguće uslove i podjednako vodi računa o mladima, o starijima, o ljudima srednjeg doba. I tu nema nikakve dileme, jer sve ono što se radi i što se dešava poslednjih godina ide u prilog toj činjenici da država zaista pokušava da sve svoje građane i sugrađane zbrine i omogući im da imaju bolje uslove za život i da iz dana u dan ti uslovi budu na sve višem nivou", rekao je Glišić za 'Hit tvit' na TV Pink.

Odgovarajući na pitanje da prokomentariše izjavu glumice Vesne Čipčić i drugih koji kažu da penzionerima treba zabraniti da glasaju na izborima, Glišić je rekao da ta izjava zaslužuje najoštriju moguću osudu.

"Ipak nisam iznenađen, budući da smo poslednjih godinu i po dana imali pozive na linč, spaljivanje stambenih zgrada i druge nerede. Nakon toga više ništa ne može da me iznenadi. Kada postoje ti ljudi koji pozivaju da se eliminiše jedan broj ljudi zbog toga što imaju nešto više godina to dovoljno govori koliko su zagazili duboko u taj fašizam koji ih je obuzeo", rekao je Glišić.

On je ukazao da je u Srbiji više od 1,6 miliona penzionera i da je takva izjava velika uvreda za njih.

Govoreći o biračkom pravu, Glišić je kazao da svako ko ne želi da glasa to ne mora da učini, ali da ne može da brani drugima da iskoriste svoje pravo.

"Svako od nas svakog dana stari. Mi smo danas stariji u odnosu na juče, mlađi smo u odnosu na sutra. Sutra ćemo biti stariji u odnosu na danas, to su prirodne stvari", rekao je Glišić.

Upitan za najavljenu pomoć građanima u okviru paketa novih mera za poboljšanje životnog standarda građana, Glišić je rekao da to što će ta pomoć biti isplaćena ranije nego što je planirano je pokazatelj dobre domaće ekonomije i dobrih prihoda.

"Prihodi su jako dobri i ta prihodna strana beleži dobre rezultate, zbog toga se s pravom nadamo da će pomoć najstarijima, ali i svim punoletnim građanima krenuti mnogo ranije. Ja mislim već možda negde početkom ili tokom septembra meseca. Dobra stvar je da se stvari polako vraćaju u normalu, da tih godinu i po dana koje su nam ukrali od naših života ostaje iza nas, polako stvari dolaze na svoje i to jeste pokazatelj kroz te ekonomske parametre koji se se vraćaju na staro i čak pokazuju naznake da mogu da budu i bolji. I to je dobra vest za sve građane Srbije", rekao je Glišić.

Autor: Pink.rs