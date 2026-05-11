Glišić doneo odluku! Stara ruinirana zgrada ide u istoriju, projekat menja Batajnicu iz korena (FOTO)

Ministar za javna ulaganja Darko Glišić održao je danas važan sastanak sa predstavnicima gradske opštine Zemun, na čelu sa predsednikom Gavrilom Kovačevićem, a glavna tema bila je izgradnja potpuno nove zdravstvene stanice u Batajnica.

Kako je saopšteno, planirano je rušenje postojeće devastirane zgrade i izgradnja modernog objekta bruto površine čak 4.000 kvadrata!

Početak realizacije projekta očekuje se do kraja 2026. godine.



Stanovnici Batajnice godinama čekaju bolje uslove zdravstvene zaštite, a ovaj projekat mogao bi konačno da donese savremenu ambulantu i kvalitetnije uslove za pacijente i medicinsko osoblje.

Upravo zato, najavljeni projekat nove ambulante za mnoge predstavlja dugo očekivano rešenje koje bi moglo značajno da promeni svakodnevicu hiljadama građana ovog naselja.

Autor: Jovana Nerić