AKTUELNO

Politika

Glišić doneo odluku! Stara ruinirana zgrada ide u istoriju, projekat menja Batajnicu iz korena (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/Miloš Milivojević ||

Stanovnici Batajnice godinama čekaju bolje uslove zdravstvene zaštite, te je ministar za javna ulaganja Darko Glišić održao danas važan sastanak povodom toga.

Ministar za javna ulaganja Darko Glišić održao je danas važan sastanak sa predstavnicima gradske opštine Zemun, na čelu sa predsednikom Gavrilom Kovačevićem, a glavna tema bila je izgradnja potpuno nove zdravstvene stanice u Batajnica.

Kako je saopšteno, planirano je rušenje postojeće devastirane zgrade i izgradnja modernog objekta bruto površine čak 4.000 kvadrata!

Početak realizacije projekta očekuje se do kraja 2026. godine.

Stanovnici Batajnice godinama čekaju bolje uslove zdravstvene zaštite, a ovaj projekat mogao bi konačno da donese savremenu ambulantu i kvalitetnije uslove za pacijente i medicinsko osoblje.

Upravo zato, najavljeni projekat nove ambulante za mnoge predstavlja dugo očekivano rešenje koje bi moglo značajno da promeni svakodnevicu hiljadama građana ovog naselja.

Autor: Jovana Nerić

#Batajnica

#Darko Glišić

#Dom zdravlja

#GO Zemun

#Gavrilo Kovačević

POVEZANE VESTI

Politika

Za opoziciju je dobro kada ima loših vesti za Srbiju! Glišić za Pink: Verovatno će da slave ako EU donese odluku o zamrzavanju novca (VIDEO)

Politika

Glišić odbrusio Miru Bulju: Traktori ne lete, ali naše rakete lete! Nabavili smo ih da bi se zaštitili od vas ustaša i koljača

Politika

Glišić: Više od 300 miliona dinara za prvu fazu radova na vodovodu u Kuli

Politika

'PO BROJU LJUDI OVDE, JASNO JE DA JE SVIMA PREKO GLAVE TERORA' Glišić iz Kraljeva poručio: Njihova odlučnost pokazuje da oni žele samo napred

Politika

'PROJEKAT VREDAN 700 MILIONA DINARA' Glišić: Rekonstrukcija Palanačke gimnazije počeće 1. juna, biće jedna od najlepših u Srbiji (FOTO)

Politika

MINISTAR SA UBA JE ČOVEK OD POVERENJA ALEKSANDRA VUČIĆA! Evo ko je Darko Glišić koji će u vladi biti zadužen za javna ulaganja