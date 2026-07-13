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VUČIĆ U PARIZU RAZGOVARAO SA SVETSKIM LIDERIMA: Od presudnog je značaja da Srbija bude prisutna tamo gde se razgovara o budućnosti Evrope (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Instagram.com/buducnostsrbijeav ||

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je svečanoj večeri koju je povodom Nacionalnog praznika Republike Francuske, u čast šefova država i vlada, priredio predsednik Republike Francuske Emanuel Makron.

- U Parizu, uoči obeležavanja Nacionalnog praznika Francuske i Dana pada Bastilje, koji simbolizuje vrednosti slobode, jednakosti i zajedništva, imao sam priliku da razgovaram sa brojnim evropskim i svetskim liderima o najvažnijim izazovima sa kojima se danas suočavamo - napisao je Vučić na Instagramu i dodao:

Francuska je jedan od najvažnijih partnera Srbije i uveren sam da ćemo nastaviti da gradimo odnose zasnovane na međusobnom poverenju, poštovanju i zajedničkim interesima. U vremenima složenih međunarodnih okolnosti, dijalog, saradnja i razumevanje ostaju najvažniji put ka očuvanju mira, stabilnosti I prospreriteta.

- Za našu zemlju je od presudnog značaja da bude prisutna tamo gde se razgovara o budućnosti Evrope i sveta i da dosledno štiti svoje državne i nacionalne interese - zaključio je Vučić.

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VUČIĆ NA VEČERI U JELISEJSKOJ PALATI: Predsednik Srbije među svetskim liderima kod Makrona

Autor: Pink.rs

#Aleksandar Vučić

#Emanuel Makron

#Francuska

#Jelisejska palata

#Srbija

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