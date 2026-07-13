VUČIĆ NA VEČERI U JELISEJSKOJ PALATI: Predsednik Srbije među svetskim liderima kod Makrona

Predsednik Francuske Emanuel Makron priređuje večeras svečanu večeru u Jelisejskoj palati u čast svetskih lidera, šefova država i vlada, koji će sutra prisustvovati vojnoj paradi povodom Dana pada Bastilje. Među visokim zvanicama iz celog sveta nalazi se i predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Predsednika Vučića je ispred Jelisejske palate dočekao domaćin, predsednik Francuske Emanuel Makron.

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Elita svetske politike na jednom mestu

Večeri prisustvuje sam vrh svetske i evropske politike. Među zvanicama su:

Ursula fon der Lajen, predsednica Evropske komisije

Mark Rute, generalni sekretar NATO-a

Fridrih Merc, kancelar Nemačke

Pedro Sančez, premijer Španije

Kirijakos Micotakis, premijer Grčke

Donald Tusk, premijer Poljske

Nikos Hristodulidis, predsednik Kipra

Majkl Martin, premijer Irske

Andrej Babiš, premijer Češke

Takođe, prisutni su i lideri iz našeg regiona: premijer Hrvatske Andrej Plenković, predsednik Vlade Bugarske Rumen Radev, predsednik Crne Gore Jakov Milatović i premijer Albanije Edi Rama.

Istorijska čast za Srbiju

Ovo je prvi put u istoriji da je jedan predsednik Srbije dobio poziv da prisustvuje vojnoj paradi povodom nacionalnog dana Francuske. Posebno je značajno što će predsednik Vučić na svečanosti jedini predstavljati zemlju koja nije članica NATO-a, niti Evropske unije, kao ni „Koalicije voljnih“.

Spektakl na Jelisejskim poljima

Ovogodišnja vojna parada nosi poruku „strateškog buđenja Evrope“. Francuska ovim događajem želi da prikaže jačanje evropske odbrane, spremnost NATO saveznika, razvoj vojnih sposobnosti, kao i značaj nuklearnog odvraćanja u bezbednosnoj strategiji.

🇫🇮|#BastilleDay#Finnish conscripts will march this week in one of #Europe's most visible military events, as the Defence Forces participate in the #French Bastille Day parade in #Paris. pic.twitter.com/643DHFsRkQ — NORDFLANK (@Nordflank) 13. јул 2026.

Prema podacima francuskog Ministarstva odbrane, na paradi će defilovati:

6.686 vojnika

315 vozila i 98 aviona

33 helikoptera

193 konja iz Konjičkog puka Republikanske garde

Proslava 14. jula obeležava se u znak sećanja na pad Bastilje 1789. godine, događaj koji je označio početak Francuske revolucije i kraj apsolutističke monarhije, utemeljivši vrednosti slobode, jednakosti i bratstva.

Autor: D.S.