KAD SI KORUMPIRAN, MISLIŠ DA SU SVI KORUMPIRANI Brnabić žestoko odbrusila Đilasu: Trabunjanje frustriranog tajkuna!

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić odgovorila je predsedniku Stranke slobode i pravde (SSP) na društvenoj mreži Iks povodom njegovih konstantnih napada na Srbiju i predsednika Aleksandra Vučića, koji boravi u Parizu na poziv Emanuela Makrona.

Kako je istakla, dve su stvari koje nam Đilas poručuje svojom objavom:

Kad si korumpiran, misliš da su svi korumpirani. I kad si ti na prodaju, misliš da su svi na prodaju, pa tako i Francuzi, Nemci…

EU ne predstavlja Makron, nego Picula.

"Obe stvari su pogrešne i da nisu pogubne po Srbiju, ukoliko bi se oni ponovo dokopali vlasti, bile bi smešne. Dobra stvar je da ostaju samo trabunjanje frustriranog tajkuna", napisala je Brnabić.

Dve stvari koje nam Đilas poručuje svojom objavom:



1. Kad si korumpiran, misliš da su svi korumpirani. I kad si ti na prodaju, misliš da su svi na prodaju, pa tako i Francuzi, Nemci…



2. EU ne predstavlja Makron, nego Picula.



Obe stvari su pogrešne i da nisu pogubne po Srbiju,… https://t.co/hvpDzWh33P — Ana Brnabic (@anabrnabic) 14. јул 2026.

Đilas je prethodno kritikovao posetu predsednika Srbije Aleksandra Vučića Parizu.

Autor: D.S.