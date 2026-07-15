Đedović Handanović sutra u Bukureštu potpisuje memorandum o razmeni informacija za projekat RHE Đerdap 3

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović potpisaće sutra u Bukureštu Memorandum o razumevanju o olakšanju razmene informacija u vezi sa projektom RHE Đerdap 3 sa premijerom i vršiocem dužnosti ministra energetike Ilie Bolozanom.

Đedović Handanović će posetu Bukureštu započeti sutra bilateralnim sastankom srpske i rumunske delegacije, nakon čega je predviđeno potpisivanje memoranduma. Ministarka energetike Srbije i premijer Bolozan će se nakon toga obratiti medijima.

Vlada Srbije je usvojila 9. jula Zaključak o utvrđivanju osnove za zaključivanje Memoranduma o razumevanju o olakšavanju razmene informacija u vezi sa projektom Đerdap 3, između Vlade Srbije i Vlade Rumunije, kako bi se omogućile procene mogućeg razvoja i izgradnje reverzibilne hidroelektrane Đerdap 3 na teritoriji naše zemlje. Zaključivanje memoranduma predstavlja nastavak uspešne saradnje Srbije i Rumunije u oblasti energetike.

Đedović Handanović je početkom ovog meseca izjavila da je šest kompanija na javnom pozivu izrazilo zainteresovanost za izgradnju reverzibilne hidroelektrane Đerdap 3, kao i da će se tek videti koje su od njih ispunile kriterijume.

- Đerdap 3 svakako će biti najveći projekat koji ćemo razvijati u budućnosti. Jednim odgovornim pristupom razvijamo projekte da bi u budućnosti bili još sigurniji, a upravo reverzibilne hidroelektrane, koje mogu da skladište električnu energiju, vam daju tu sigurnost zato što imate prirodnu bateriju iz koje crpite dodatne količine električne energije kad su vam one neophodne - navela je ministarka.

Javni poziv za iskazivanje interesa kompanija za učešće u projektu izgradnje Reverzibilne hidroelektrane (RHE) Đerdap 3 je završen 25. juna. Proces vodi posebna Radna grupa koju čine ministri. Investicija će biti vredna više milijardi evra. Javni poziv za RHE Đerdap 3 raspisan je na osnovu Sporazuma o strateškoj saradnji između Srbije i SAD u oblasti energetike i bio je otvoren do 25. juna.

Plan je, kako je ranije najavljeno, da projektovani kapacitet bude do najviše 2.400 megavata, čime bi Đerdap 3 bio najveća baterija Evrope sa planiranim završetkom prve faze do 2036. godine.

Reverzibilna hidroelektrana (RHE) Đerdap 3 funkcionisaće kao velika vodena baterija koja skladišti višak električne energije kada je potrošnja niska i proizvodi struju kada je potražnja najveća. Ovaj sistem biće ključan za stabilizaciju mreže jer omogućava integraciju obnovljivih izvora energije, poput solarnih i vetroelektrana.

Za razliku od klasičnih hidroelektrana, Đerdap 3 će raditi u dvosmernom, cikličnom režimu koristeći Dunav kao donju akumulaciju i dva nova planirana visinska jezera. Tokom noći ili vetrovitog i sunčanog dana kada u sistemu postoji višak struje, elektrana će koristiti tu energiju da pumpa vodu iz Dunava, kroz sisteme tunela dužine više od 10 kilometara u gornja akumulaciona jezera Pesača i Brodica.

Tokom dana ili u periodima vršnog opterećenja, kada je potrošnja struje u Srbiji na maksimumu, voda će se iz gornjih jezera puštati nazad, tako što će pokretati turbine i u roku od svega nekoliko minuta moći da isporučuje struju u mrežu.

Hidroelektrane Đerdap 1 i Đerdap 2 su građene kao sistem od jedne branske i jedne rečne-protočne hidroelektrane, a Đerdap 3 će zahvatati vodu iz već postojećeg veštačkog Đerdapskog jezera. Đerdap 1 i 2 nalaze na granici sa Rumunijom i u zajedničkom su vlasništvu dve države, dok će Đerdap 3 biti u potpunosti na teritoriji Srbije.

Autor: D.S.