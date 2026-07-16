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Korak bliže energetskom projektu: Đedović potpisala sa premijerom Boložanom memorandum o RHE Đerdap 3

Izvor: Kurir, Foto: TV Pink Printscreen ||

Srbija i Rumunija započinju saradnju na projektu RHE Đerdap 3, potpisivanjem memoranduma o razumevanju između Đedović i Boložana.

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović potpisala je danas u Bukureštu sa premijerom i vršiocem dužnosti ministra energetike Ilie Boložanom Memorandum o razumevanju o olakšanju razmene informacija u vezi sa projektom RHE Đerdap 3.

- Srbija ove godine planira da započne izradu prostorno-planske, kao i projektno-tehničke dokumentacije, a već smo uspostavili zajedničke radne grupe sa rumunskim partnerima i nameravamo da obezbedimo redovnu razmenu informacija - rekla je Đedović Handanović posle sastanka sa Boložanom i potpisivanja memoranduma u Vladi Rumunije.

Ona je istakla da Srbijha i Rumunija imaju tradicionalno odlične odnose.

Autor: D.B.

#DUBRAVKA ĐEDOVIC HANDANOVIC

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#Đerdap 3

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