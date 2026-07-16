Još jedan pokušaj gušenja slobode medija! Kusturica tužio urednicu 'Novosti', pa se nije pojavio na ročištu (VIDEO)

U Prvom osnovnom sudu u Beogradu juče je nastavljeno suđenje po tužbi reditelja Emira Kusturice protiv Andrijane Nešić, glavne urednice portala "Novosti". Na ročištu nije bio prisutan zbog, kako navodi, poslovnih obaveza.

- Juče je bilo 3. ročište, gde smo davali odbranu. On je tužio zbog uvrede, zato što sma ja napisala da je na Mokroj Gori bio zatvoren restiran Viskonti, jer on upravlja tim delom, a on je smatrao to uvredom, iako je sam dao izjavu da je zatvoren. Pa je krivio Vučića, i ministra finansija za zatvaranje toga. Poreska je utvrdila nepravilnosti. Ja sam samo dala komentar, poređala činjenice. Gde saM rekla "Svako ko radi nedozvoljene radnje, se vadi na to da je on politički probme". Njega je to očigledno povredilo, pa je tužio - rekla je Nešić za TV Pink.

On traži da mi 2 godine bude zabranjeno da budem urednik i novinar, dodala je.

Podsetimo, posle ročišta koje je održano u aprilu Kusturica je pobegao od novinarskih ekipa koje su bile ispred suda.