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Vlada Srbije donela odluku: Akcize na derivate nafte smanjene za ukupno 20 odsto

Izvor: Alo.rs, Foto: Pink.rs/D. Stankov ||

Odluka predstavlja jednu od mera usmerenih na očuvanje stabilnosti snabdevanja i zaštitu domaćeg tržišta od negativnih posledica poremećaja u međunarodnim tokovima.

Vlada Srbije usvojila je na današnjoj sednici Odluku o privremenom smanjenju iznosa akciza na derivate nafte, koja podrazumeva dodatno smanjenje akciza za ukupno 20 odsto.

Odluka predstavlja jednu od mera usmerenih na očuvanje stabilnosti snabdevanja i zaštitu domaćeg tržišta od negativnih posledica poremećaja u međunarodnim tokovima, navedeno je u saopštenju Vlade Srbije.

Autor: A.A.

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#naftni derivati

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