Vlada Srbije ponovo smanjila akcize na naftne derivate!

Vlada Srbije donela je dopunu Uredbe o ograničenju visine cena derivata nafte, kojom se privremeno utvrđuju novi iznosi akciza na gorivo.

Kako je objavljeno u službenom glasniku u periodu od 10. aprila do 24. aprila 2026. godine, akciza na bezolovni benzin iznosiće 54 dinara po litru, dok je za dizel određena na 55,53 dinara.

Vlada Srbije donela je sredinom marta odluku o privremenom smanjenju iznosa akciza na derifate nafte i to za 20 odsto.

Kako su naveli iz Ministarstva finansija zbog rasta cena sirove nafte na svetskom tržištu država preuzima teret na sebe i smanjuje iznose akciza na olovni benzin, bezolovni benzin, odnosno benzin i gasna ulja ili dizel.

