Dodatno smanjene akcize na benzin i dizel od danas do 24. aprila: Pogledajte koliko po litru goriva odlazi državi

U Srbiji su od danas dodatno smanjene akcize koje država zaračunava na bezolovni benzin i dizel, što je predviđeno izmenom Uredbe o ograničenju visine cena naftnih derivata, koju je usvojila Vlada.

Od danas, zaključno sa 24. aprilom, na bezolovni benzin plaćaće se akciza od 54 dinara po litru, a na dizel 55,53 dinara po litru, što je predviđeno Uredbom koji je Vlada Srbije usvojila juče.

Vlada Srbije je istovremeno ukinula Odluku o privremenom smanjenju iznosa akciza na derivate nafte kojom su akcize na gorivo prvobitno smanjene na 57,6 dinara za bezolovni benzin i 59,23 dinara za gasna ulja (dizel), dok je akciza na olovni benzin ovom odlukom bila smanjena na 61,24 dinara.

To, kako je navedeno, znači da je akciza na bezolovni benzin tokom narednih 15 dana spuštena za još za 3,6 dinara, a na dizel za 3,7 dinara.

Pun iznos akciza, predviđen Zakonom o akcizama, iznosi 72 dinara za bezolovni benzin, a na dizel 74,04 dinara.

Prvo spuštanje akciza, zbog rasta cena nafte na svetskom tržištu prouzrokovano ratom u Iranu, bilo je za petinu vrednosti (za 20 odsto) i primenjivalo se od 13. marta.

Primena je bila ograničena do 15. aprila, ali je Vlada Srbije odlučila da ranije dodatno spusti akcize, ovaj put ograničivši njihovu primenu na 15 dana, od danas, zaključno sa 24. aprilom.

Novi iznosi akciza na benzin i dizel niži su za četvrtinu, odnosno za 25 odsto, u odnosu na iznose određene Zakonom o akcizama.

Autor: S.M.