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Nova odluka Vlade Srbije menja cenu goriva! Akcize smanjene za 10 odsto

Izvor: Tanjug, Foto: Tanjug/Dimitrije Nikolić ||

Vlada Srbije od sutra smanjuje akcizu na gorivo za 10 odsto, a ova odluka važiće do 19. jula.

Privremeni iznosi akciza za olovni benzin iznosiće 68,90 dinara po litaru, bezolovni benzin 64,80 dinara po litaru i za gasna ulja (dizel) 66,64 dinara po litaru.

Vlada Srbije usvojila je Odluku o privremenom smanjenju iznosa akciza na derivate nafte za dodatnih pet odsto od 13. do 19. jula, tako da će ukupno umanjenje akciza biti 10 odsto.

Odluka je doneta zbog povećanja proizvođačkih cena naftnih derivata usled rasta cene sirove nafte na svetskom tržištu.

Odluku je potpisao premijer Đuro Macut.

Autor: S.M.

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