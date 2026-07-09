UDARNO! Vlada Srbije ponovo smanjuje akcizu na gorivo

Vlada Srbije će od ponedeljka smanjiti akcizu na gorivo za 10 odsto.

Vlada ponovo smanjuje akzice na gorivo da bi ublažila posledice zbog ponovnog rasta cena nafte u svetu i inflaciju u zemlji držala pod kontrolom, potvrđeno je Tanjugu u Ministarstvu finansija.

Podsećamo, predsednik SAD Donald Tramp je juče izjavio da je prekid vatre sa Iranom, prema njegovoj oceni, okončan i zapretio novim vojnim udarima i uvođenjem nove blokade.

Od tada, cene nafte ponovo rastu posle nove eskalacije sukoba na Bliskom istoku.

Autor: D.B.