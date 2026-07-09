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UDARNO! Vlada Srbije ponovo smanjuje akcizu na gorivo

Izvor: Alo, Foto: Tanjug/Dimitrije Nikolić ||

Vlada Srbije će od ponedeljka smanjiti akcizu na gorivo za 10 odsto.

Vlada ponovo smanjuje akzice na gorivo da bi ublažila posledice zbog ponovnog rasta cena nafte u svetu i inflaciju u zemlji držala pod kontrolom, potvrđeno je Tanjugu u Ministarstvu finansija.

Podsećamo, predsednik SAD Donald Tramp je juče izjavio da je prekid vatre sa Iranom, prema njegovoj oceni, okončan i zapretio novim vojnim udarima i uvođenjem nove blokade.

Od tada, cene nafte ponovo rastu posle nove eskalacije sukoba na Bliskom istoku.

Autor: D.B.

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