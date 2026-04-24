VAŽNA ODLUKA VLADE: Produžene niže akcize na gorivo! Evo do kada važe ove mere i koliko država uzima po litru

Vlada Srbije produžila je Uredbu kojom su akcize na gorivo smanjene za 25 odsto, čime se nastavlja borba za stabilnost tržišta naftnih derivata u našoj zemlji.

Kako je objavljeno u najnovijem broju Službenog glasnika, ova mera, koja je bila ključna za sprečavanje drastičnih poskupljenja, ostaće na snazi i naredne dve nedelje, tačnije do 8. maja 2026. godine.

Fiksni iznosi akciza ostaju isti

Zahvaljujući produženju ove Uredbe, državna zahvatanja po litru goriva ostaju na smanjenom nivou:

- Benzin: Akciza i dalje iznosi 54 dinara po litru.

- Dizel: Akciza iznosi 55,53 dinara po litru.

Šta ovo znači za tržište?

Odluka o produženju smanjenih akciza za četvrtinu njihove pune vrednosti omogućava da se pritisak sa svetskih berzi ne prelije u potpunosti na domaće pumpe. Država na ovaj način odriče dela prihoda kako bi se održala ekonomska stabilnost i zaštitio standard građana u narednom periodu.

Podsećamo, ova mera se redovno revidira u skladu sa situacijom na globalnom tržištu nafte, a novom odlukom je osigurano da povlastice važe tokom celih prvomajskih praznika.

Autor: D.S.