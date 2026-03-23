Rumunija proglasila kriznu situaciju!

Vlada Rumunije usvojila je hitnu uredbu kojom se proglašava krizna situacija na tržištu sirove nafte i naftnih derivata.

Mere će se primenjivati u periodu od šest meseci, sa mogućnošću sukcesivnog produženja u intervalima ne dužim od tri meseca, sve dok traju uzroci koji su uslovili uspostavljanje ove situacije, javlja portal Digi24.

Glavne mere imaju za cilj proglašenje kriznog stanja u sektoru goriva, ograničavanje izvoza dizela iz Rumunije, ograničavanje komercijalne marže kompanija naftne industrije na 50 odsto proseka iz 2025. godine, stvaranje mehanizma kroz koji ne postoji mogućnost veštačkog povećanja cena na pumpama i eliminisanje obaveze od minimum 8 odsto biogoriva u benzinu koji vrši pritisak na cenu.

Među glavnim merama je ograničavanje komercijalne marže za benzin, dizel i sirovine koje se koriste u njihovoj proizvodnji, kroz ceo ekonomski lanac. Takođe, izvoz i isporuke goriva unutar zajednice biće mogući samo uz prethodnu saglasnost ministarstva privrede i ministarstva energetike.

Pre dve nedelje doneta je odluka o ograničavanju cene prirodnog gasa, koja je u poslednje tri nedelje porasla za 141 odsto.

