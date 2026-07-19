VUČIĆ O OTVARANJU KLASTERA 3: Znao sam da ga neće otvoriti, Ana Brnabić samo što ne plače, moram da budem kao otac!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da Evropska unija neće otvoriti Klaster 3 Srbiji, ističući da je to ishod koji je unapred predvideo, iako su njegovi saradnici verovali u suprotno.

"Svi su verovali da će otvoriti, ja sam znao da neće"

Predsednik je opisao atmosferu među svojim saradnicima povodom procesa evropskih integracija, navodeći da su njegovi najbliži saradnici teško podneli vest da klaster neće biti otvoren.

"Oni su mi rekli: 'Ma hoće, hoće', rekli su nam svi. Ja sam rekao: 'Ljudi, vi ste neiskusni još, potrebno je mnogo znanja, godina, mnogo iskustva da biste mogli da procenite tako nešto'", rekao je Vučić.

Vučić je slikovito opisao situaciju: "Ana Brnabić samo što ne plače. Okej, ja moram ponekad da budem i kao otac pa da umirujem ljude, ili kao razredni starešina".

"Da sam pristajao na zahteve, bili bismo pokretne mete"

Povodom pritisaka da donese određene odluke kako bi ubrzao evropski put, predsednik je naglasio da je takve zahteve odbio.

"Kod mene su prekjuče i juče tražene neke odluke da donesem, i onda rekli: 'E, to bi poguralo.' Ja sam samo rekao: 'Ajde, hvala vam, doviđenja, imam mnogo posla'", objasnio je Vučić.

Naglasio je da takvi ustupci ne bi doneli napredak: "I da sam na takve stvari pristajao, opet bi bilo isto. I opet bi bili kao pokretne mete, nešto novo bi tražili".

Fokus na ekonomski razvoj

Predsednik je poručio da Srbija nastavlja svoj evropski put, ali da je strateški prioritet ekonomski razvoj.

Istakao je da je Srbija "ubedljivo najrazvijenija država Zapadnog Balkana".

"Od zemlje koja je bila parija... ubedljivo smo pretekli Severnu Makedoniju, Bosnu i Hercegovinu i Crnu Goru po prosečnim platama", dodao je predsednik.

Kao važan korak za budućnost, Vučić je izdvojio početak strateškog dijaloga sa Sjedinjenim Američkim Državama, na čemu se dugo radilo.

Autor: D.S.