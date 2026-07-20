NIS i MOL čekaju produženje licence? Bajatović poručio: Moramo hitno da reagujemo

Generalni direktor Srbijagasa Dušan Bajatović izjavio je da očekuje da će američki OFAC produžiti obe licence, NIS-u za nastavak rada i MOL-u za pregovore sa Gaspromnjeftom o preuzimanju ruskog vlasništva u NIS-u, na još mesec dana.



''Ako ste videli zvanične izjave predsednika (Aleksandra Vučića), mi smo navodno prijateljski upozoreni od strane Amerikanaca da neće biti produžena nijedna licenca, ali mislim da će biti produžene obe'', rekao je Bajatović.

On je kazao za RTS da se bližimo ''kraju strpljenja'' kada je reč o rešavanju pitanja NIS-a i da će država morati da preduzme određene korake ako se ne postigne dogovor.

''Mi moramo nešto da preduzmemo ili će iza toga morati da uslede neki drugi koraci države, ali to nikom ne treba. Ni državi ne treba da se gubi poverenje, ne treba to ni onima koji su zainteresovani za tržište Srbije, ni ulagačima. Takva poruka nam ne treba'', rekao je Bajatović.

Američki OFAK produžio je licencu za rad NIS-u do 31.jula, kao i mađarskom MOL-u za nastavak pregovora sa Gasprom njeftom o preuzimanju ruskog vlasništva u NIS-u takođe do kraja meseca.

Autor: S.M.