UŽIVO NA TV PINK I PINK.RS: 'Glas naroda je jedini uslov!' Vučić iz Svilajnca jasno poručio da premijersko mesto bez izbora za njega ne dolazi u obzir

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obišao je danas radove na mostu preko Velike Morave, a potom je u poseti centru za dualno obrazovanje u Svilajncu.

Obraćanje predsednika Vučića

Predsednik Vučić je tokom obraćanja rekao da je mnogo urađeno u Svilajncu, i da će kada putevi i most budu završeni to ljudima u Pomoravlju mnogo značiti.

- Svilajnac je imao veliko graditelja, jednog od najumnijih ljudi svog vremena, Miloša Savčića, koji je bio i gradonačelnik Beograda. Vreme je da deo toga vratimo Svilajncu. Za mene je ovo što sam ovde video posebno važno. Ovo opremanje mora da se nastavi, što više dece budemo imali koja su spremna da rade, utoliko ćemo biti uspešniji. Pred nama su godine dobrog rasta, ali mi se sada borimo za ono što dolazi za pet ili deset godina, pa i više. Zato je važno ulaganje u znanje naše dece - rekao je on.

Predsednik kaže da čim most bude završen biće završene i prisupne saobraćajnice, a da će zatim u roku manjem od dve godine biti urađena i obilaznica.

- Ulaganja samo za Svilajnac su na nivou od 60 miliona evra. To su žile kucavice, najvažnije za Svilajnčane! Taj ogroman novac može da se slije samo kada je država ekonomski uspešna i veoma veoma jaka - kazao je Vučić.

Dodaje da je srećan uvek kada vidi napredak, i da ga ovde vidi.

- Čestitam predsedniku opštine što je insistirao na strateškim stvarima, i na kraju su to i dobili od države. Pokazali su mi gde je kasarna, koja je sada zapuštena, i ja sam rekao da ako su spremni da razgovaraju sa vojnim vlastima, tu sam da pomognem. Da tu dođu vojnici, to vam je kao fabrika da dođe - kazao je Vučić.

Na izjavu Borka Stefanovića da je "Vučić završio karijeru", kao i da će bez izbora postati premijer, predsednik je rekao sledeće:

- Dakle, postoji opcija da ja podnesem ostavku, Vlada podnese ostavku, i onda me većinom izaberu za predsednika Vlade. Ta opcija postoji, ali to za mene nije opcija! Ja neću sebi davati funkciju za koju nisam tražio glas od naroda. Tek kada i ako dobijem glas naroda onda mogu to postati. Iako je to legalno i legitimno, ja to neću da učinim - istakao je predsednik.

Najpre će Vlada da podnese ostavku, rekao je on, i dodao da se u tom trenutku raspisuju izbori.

- Još neko kratko vreme, nedelju dana, dve nedelje maksimalno, ostaću predsednik republike, pošto imam posla važnih koji se tiču države Srbije i neću učestvovati u kampanji. A onda ću se priključiti listi Ujedinjena Srbija, napustiti državne prostorije i predati dokumentaciju, sve drugo ostaviti, sesti u svoj auto, čeka me moja Škoda, i idem po Srbiji, od mesta do mesta, da tražim podršku od ljudi - kazao je Vučić.

Oni pročitaju nešto glupo u stranim medijima, pa misle da su se time dodvorili stranim ambasadama, kazao je on.

- Rumen Radev je bio predsednik, pa postao premijer, ne vidim da se iko tu bunio oko bilo čega - dodao je predsednik.

Obilazak trening centra u Svilajncu

Predsednik Vučić je potom krenuo u obilazak trening centra za dualno obrazovanje u Svilajncu, i istakao je da zgrada izgleda predivno.

U razgovoru sa predstavnicima velikih firmi, koje će zapošljavati mlade ljude obrazovane u dualnom centru, predsednik je rekao da je država tu da pomogne u svemu što može.

Vučić je zatim posetio i robotičku radionicu, gde je razgovarao sa nastavnicima koji obučavaju učenike.

- Jel ova naša deca mogu to da nauče - zapitao je Vučić, a nastavnik ga je izvestio da sve mogu, i da mogu da budu konkurentni onima koji se obučavaju u najsravremenijim objektima u svetu.

- Mladi ljudi koji čeznu da rade, oni imaju neobičnu odgovornost. Lako je to, kada neki čekaju da roditelji sve reše. Ali mladi ljudi koji se opredele za ovakav rad su mnogo ozbiljniji, neverovatno koliko doprinose razvoju celog društva u celini. Baš sam srećan što vidim da je toliko mladih ljudi spremno da uči - naglasio je predsednik.

Vučić je mladim ljudima otkrio šta mu je rekao Šimon Peres, čuveni predsednik Izraela.

- Rekao mi je: Aleksandre, zemlja ti brzo napreduje, ali niko neće napredovati, ko ne nauči osnovne stvari. Koliko učiš dnevno, pitao me je, a ja sam rekao da radim i imam puno posla. On mi je rekao da ako ne budem učio dva sata dnevno da ću propasti. Tako i mladi ljudi moraju da rade, a mi stariji da učimo i da idemo u korak sa svetom, zato što se svet menja brže nego ikada. Vaše znanje je put u budućnost Srbije. Džabe podizanja hala i škola, potrebno je znanje onih koji treba da rade u fabrikama, naučno-tehnološkim parkovima, to je apsolutni prioritet Srbije - kazao je on.

Vučić je dalje razgovarao sa omladincima koji su pobedili na takmičenju u zavarivanju.

- Nama treba još neka kompanija za Crkvenac i Kušiljevo, velika i važna mesta - rekao je predsednik.

Vučić se obratio građanima u Svilajncu

Predsednik je u poseti trening centru za dualno obrazovanje u Svilajncu, gde se obraća javnosti.

- Most završavamo do maja, kao i sve prilazne puteve, i obećao sam danas da ćemo uraditi i ovaj put od Crkvenca pa nadalje, to je 23 kilometra. To će mnogo da vam znači - kazao je on, i pozdravljen je aplauzom.

Budite sigurni vrlo brzo ćete videti mašine da kreću da rade.

- Za one koji su brinuli oko Morave, termoelektrane, dok sam nešto u državi, neću dati da se to ugasi, i čuvaćemo ta radna mesta. Nije nam lako, veliki su pritisci bili spolja da se to zatvori, i da vam kažem, najzaslužniji sam što to nije zatvoreno, bilo je ministara koji su tražili da se to uradi. Ne morate da brinete, čuvaćemo radna mesta - rekao je on.

Kaže da trening centar u kom se nalazi pohađa 191 dete, i da će oni imati posao uvek i u svakom trenutku, pošto su to deficitarna zanimanja.

- To će da garantuje opstanak našoj deci ovde, a ne da idu napolje. I na kraju, pošto nije miting, mi ćemo uraditi uskoro i jedan veliki projekat subvencionisanja i davanja podrške ljudima koji rade u inostranstvu, a žele da se vrate u zemlju. Mi njih ne doživljavamo kao kritičnu masu za izbore, to su divni ljudi koji su resurs ove zemlje, koji su mnogo naučili u inostranstvu, i želimo da se vrate ovde i učine svoju zemlju ponosnom. I mnogo ću biti srećan kada to vidim - rekao je on.

Zahvalio se građanima na pažnji i ljubavi koju su pokazivali.

- Pred nama je ne lak posao, ali ja verujem u racionalne odluke našeg naroda. Verujem u vas, verujem u budućnost Srbije, i da samo zajedno i ujedinjeni možemo da pobedimo - kazao je Vučić.

Predsednik je potom razgovarao sa građanima koji su došli da ga pozdrave i da se fotografišu sa njim.

Nastavak obilaska radova

Predsedniku su potom nadležni za izgradnju prikazali mapu radova na lokalnim putevima, kojim će Svilajnac biti povezan za najvećim saobraćajnicama u državi.

- Ne znate kakvo ćete ime da date, ja mislim da je kralj Aleksandar lepo ime. Pošto je gradio ovaj most. Inače je potcenjen u srpskoj javnosti, iako je mnogo uradio. Srbi su takvi, neretko nepravedni prema onima koji su im zemlju vodili - kazao je on.

Predsednik je rekao da su zahtevi naroda i ljudi uvek veći kada se urade velike stvari, i da je to dobro.

Poziv na dijalog i licenca za NIS

Predsednik kaže da nastavlja da poziva na dijalog, i da su oni koji su ga nazivali "nepomenikom" sebe doveli u poziciju da ne mogu da razgovaraju.

- Neka ljudi sami zaključe ko je u stanju da radi i gradi, ljudi nepogrešivo uvek donesu odluku na racionalan način, razmišljajući o svojim porodicama i roditeljima, sestrama i braći. Mi smo demokratsko društvo, i odluke naroda će se poštovati. Vidim da se opet pitaju da li ću raspisati izbore. Biće raspisani veoma brzo - naglasio je on.

Na pitanje o licenci NIS-a, i činjenici da je Bajatović optimističan, predsednik je zapitao kako on to može da zna.

- Kakve to veze ima sa Bajatovićem, i kako on to može da zna. Ja nešto naslućujem, zato nisam bio veliki optimista. Znao sam da će to vrlo teško ići, ponajmanje zahvaljujući nama Srbima i našoj državi. Nisam optimista, a da li ćemo dati sve od sebe da uradimo, naravno - rekao je on.

Vučić stigao u Veliku Planu

Predsednik Vučić kaže da je most na ovom mestu radio kralj Aleksandar 1922. godine, i da od 1968. godine traje borba da se taj most izgradi.

- Mi smo negde u vreme korone dogovorili da se uradi, ali onda je bilo ima li ili nema novca. Evo sada smo krenuli, i trebalo bi da za manje od dve godine sve bude završeno. Ono što je važno za ljude u Svilajncu je uklanjanje pontonskog mosta i železničkog mosta koji koriste pešaci. To sve mora da se uradi, tu živi dosta ljudi, i onda će biti lakše za sve, i za investitore. To su velike stvari za celo Pomoravlje. Sve ovo je mnogo skupo, samo put o kom sam govorio je 6 miliona evra. Koliko će most koštati ukupno? 26 miliona evra - rekao je on.

Kaže da sve velike zemlje danas imaju ogroman problem, i da se suočavaju sa ogromnim ulaganjima u infrastrukturu.

- I Nemci sada spremaju najveće ulaganje u svoju infrastrukturu, zato što ni tamo decenijama nije obnavljano. Kod nas će ovo što sada radimo ostati zabeleženo, ovo su radovi od suštinskog i strateškog značaja za čitavo Pomoravlje - kazao je Vučić.

Rekao je da je ključno da obilaznica bude završena do petlje Gornji Milanovac.

- Posebno sam srećan za ovo oko Kragujevca, nismo o tome mnogo govorili. Uskoro ćemo otvorili prvih 5 kilometara, ali kad otvorimo 14 kilometara, to će promeniti sve. To su radile samo srpske kompanije, gde nije radio niko drugi, i to će nam biti referenca da li naše kompanije znaju to da rade. Nisu ni Evropljani, ni Kinezi, ni Azerbejdžanci... To će biti velika stvar za Kragujevac - naglasio je predsednik.

Ističe da je mnogo uloženo svuda, i da se vidi da su putevi mnogo bolji.

- Na auto-putu i brzim saobraćajnicama nema rupa. Ali ja sam dobio spisak od 50 rupa u Kragujevcu, imam i slike. Uradite bre to ljudi, nikakvog smisla nema. Dobio sam to na "Ko si bre ti", i pozivam ljude da šalju što više. Moraju da se rešavaju problemi - kazao je on.

Autor: D.S.