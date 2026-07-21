Ministar Glišić: Izbori do kraja godine, odluke birača se ne smeju potcenjivati

Ministar za javna ulaganja i predsednik Izvršnog odbora Srpske napredne stranke Darko Glišić govorio je o aktuelnoj političkoj situaciji, najavljenim izborima i odluci predsednika Srbije Aleksandra Vučića da, kako je rekao, neće obavljati nijednu funkciju bez podrške građana.

Glišić je istakao da Vučić uvek insistira na legitimitetu dobijenom na izborima i da će, ukoliko bude odlučio da se kandiduje za neku buduću funkciju, prethodno tražiti podršku građana.

– Predsednik Vučić je uvek vodio računa o legitimitetu i govorio da je najvažnije imati podršku naroda kada se pretenduje na neku funkciju. Građani su mu tu podršku davali i ranije, a sada će ponovo oni odlučiti – rekao je Glišić.

On je naveo da će izbori biti održani do kraja godine, ali da tačan datum još nije poznat.

– Ostalo je veoma malo vremena. Ako se izuzme avgust, koji je praktično nemoguć zbog zakonskih rokova, ostaju septembar, oktobar, novembar ili decembar – rekao je Glišić.

Govoreći o eventualnom učešću Aleksandra Vučića na izborima, Glišić je naglasio da bi predsednik, kako je rekao, pre kampanje podneo ostavku na sve državne funkcije i izašao pred građane tražeći novi mandat i podršku.

– Vučić je jasno rekao da ne želi nijednu funkciju ukoliko nema pun legitimitet naroda. Građani će proceniti rezultate, planove i programe i doneti odluku kada za to dođe vreme – poručio je Glišić.

On je kritikovao opozicione predstavnike i deo akademske zajednice zbog, kako tvrdi, političkog delovanja sa institucionalnih pozicija.

Glišić je posebno govorio o rektoru Univerziteta u Beogradu Vladanu Đokiću, navodeći da vodi funkcionersku kapmanju.

– Funkcionersku kampanju, prema mom mišljenju, vodi Vladan Đokić, jer nije podneo ostavku na mesto rektora i ušao u politiku, već deluje sa pozicije koju obavlja – rekao je Glišić.

On je dodao da će građani na izborima odlučiti kome daju poverenje i ocenio da se odluke birača ne smeju potcenjivati.

– Građani Srbije nisu ni naivni ni neozbiljni. Oni dobro procene situaciju i svoju odluku saopšte kada dođu izbori – zaključio je Glišić.

Autor: S.M.