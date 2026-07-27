Glišić: Ne postoji granica koju pojedini opozicioni predstavnici nisu spremni da pređu

Ministar za javna ulaganja i predsednik Izvršnog odbora Srpske napredne stranke Darko Glišić ocenio je da je politička retorika dela opozicije poslednjih dana „otišla u krajnost“ i da građani Srbije, kako je rekao, ne žele atmosferu sukoba i mržnje.

- Ništa neočekivano sa njihove strane. Poslednjih dana vidimo da je njihovo ponašanje "metastaziralo" i otišlo u jedno ludilo u kojem građani sigurno ne žele da žive - rekao je Glišić.

Glišić smatra da su pojedine izjave ljudi koji se nalaze na visokim pozicijama na opozicionim listama neprihvatljive, posebno kada se, kako je rekao, odnose na porodicu predsednika Republike.

- Kakvi su onda ostali na listi? Zgrožen sam napadima na porodicu predsednika, na njegovu majku i decu. Ako je njih rodio plenum, nas ostale je rodila majka. Majka mora da bude svetinja za svakog čoveka, bez obzira na političke razlike - rekao je Glišić.

On je ocenio da građani sa kojima razgovara na terenu negativno reaguju na uvrede i govor mržnje u javnom prostoru.

- Ljudi su ogorčeni. Kada čujete takve stvari, teško je pronaći racionalne reči za njih. Građani se pitaju šta se dešava i kakva se poruka šalje društvu - rekao je Glišić.

Govoreći o slučaju muškarca koji je uhapšen zbog pretnji predsedniku Aleksandru Vučiću, rekao je da očekuje da pravosudni organi rade svoj posao i da zakon mora jednako da važi za sve.

- Svako ko pređe granicu mora da odgovara. Ne sme postojati selektivna primena zakona niti tolerisanje bilo kakvog nasilja ili pretnji - rekao je Glišić i ukazao da da, prema njegovom mišljenju, višegodišnja oštra politička retorika i pozivi na sukobe mogu da utiču na stvaranje loše atmosfere u društvu.

- Važno je da se jasno kaže da pretnje, nasilje i pozivi na linč nisu prihvatljivi, bez obzira na to ko ih izgovara - zaključio je Glišić.

Autor: S.M.